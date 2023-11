Biden chce obnoviť vojenské vzťahy s Čínou, podľa neho je to v záujme národnej bezpečnosti USA

13.11.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden chce obnoviť vojenské vzťahy s Čínou, uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan . Podľa neho chce tak šéf Bieleho domu učiniť čo najskôr, pretože je presvedčený, že je to „v záujme národnej bezpečnosti Spojených štátov“.Vojenské vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa do značnej miery prerušili po tom, ako v auguste minulého roka vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, čo bola prvá návšteva predsedu Snemovne reprezentantov USA na tomto ostrove od cesty Newta Gingricha v roku 1997.Sullivan poznamenal, že Biden sa na stredajšom stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom pokúsi obnoviť vojenské vzťahy, a to na všetkých úrovniach - od najvyššieho vedenia po taktickú a operačnú úroveň, ako aj „na vode a vo vzduchu v Indo-Pacifiku“. Stretnutie sa uskutoční na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v San Franciscu.„Číňania v podstate prerušili tieto komunikačné spojenia. Prezident Biden by to rád obnovil,“ povedal Sullivan a dodal, že „toto je hlavný bod programu“.