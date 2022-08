Biden je pripravený podpísať s Ruskom novú zmluvu o kontrole jadrových zbraní

Záujem by mala mať aj Čína

Terajšia zmluva vyprší v roku 2026

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v pondelok vyjadril pripravenosť podpísať s Ruskom novú zmluvu o kontrole jadrových zbraní namiesto súčasnej dohody o obmedzení strategických útočných zbraní Nový START, ktorej platnosť vyprší v roku 2026. Uviedol to v oficiálnom vyhlásení na webe Bieleho domu.„Moja administratíva je dnes pripravená urýchlene rokovať o novom rámci kontroly zbrojenia, ktorý nahradí dohodu Nový START po uplynutí jej platnosti v roku 2026,“ uviedol Biden.Zároveň zdôraznil, že „rokovania si vyžadujú partnera s dobrým úmyslom a brutálna a nevyprovokovaná agresia Ruska na Ukrajine narušila mier v Európe a je útokom na základné princípy medzinárodného poriadku“.Zdôraznil, že na podpise novej zmluvy o kontrole jadrových zbraní by mala mať záujem aj Čína.USA a Rusko sa začiatkom minulého roka dohodli na predĺžení prelomovej dohody Nový START, ktorá obmedzuje počet strategických útočných zbraní vo vlastníctve oboch krajín, a to do 4. februára 2026.Uvedenú dohodu o znižovaní počtu jadrových zbraní podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Ruska a USA - Dmitrij Medvedev Každá krajina môže vlastniť maximálne 1550 strategických nukleárnych hlavíc a 700 balistických striel a bombardérov, pričom pakt obsahuje aj pravidlá pre vzájomnú kontrolu.