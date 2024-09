Biden môže povoliť Ukrajine zaútočiť hlboko na ruské územie, tvrdí Blinken

11.9.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden môže povoliť Ukrajine zaútočiť hlboko na ruské územie. V rozhovore pre Sky News to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken Jeho vyjadrenia nasledovali po tlačovej konferencii v Londýne, kde poznamenal, že Irán dodal Moskve rakety krátkeho doletu, ktoré by ruské sily mali rozmiestniť na Ukrajine v priebehu niekoľkých týždňov.Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval USA a ďalších západných spojencov, aby Ukrajine umožnili použiť rakety dlhého doletu na zasiahnutie cieľov v Rusku, s cieľom zvýšiť tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu.V rozhovore s Yaldou Hakim na Sky News dostal Blinken otázku, či by prezident Biden mohol zvážiť povolenie takýchto akcií. Blinken odpovedal, že USA od začiatku vojny zabezpečili, že Ukrajina dostane „to, čo potrebovala, keď to potrebovala, aby bola účinná pri odrazení ruskej agresie“.