Biden nazval Putina „šialený sukin syn“, obáva sa aj jadrového konfliktu

22.2.2024 (SITA.sk) - Podľa amerického prezidenta Joea Bidena je ruský vodca Vladimir Putin „šialený sukin syn". Biden to podľa novinárov povedal v stredu v San Franciscu na podujatí v rámci svojej predvolebnej kampane. Použil pritom anglickú skratku SOB (son of a bitch = sukin syn, pozn. red.)„Máme šialených SOB, ten chlap, Putin, a ďalší. A vždy sa musíme obávať jadrového konfliktu. Ale existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klíma,“ povedal Biden. Informuje o tom web CNN.Biden zároveň kritizoval vyjadrenia bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa , ktorý svoje problémy so zákonom prirovnal k smrti lídra ruskej opozície a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. „Prirovnáva sa k Navaľnému a hovorí, že keďže sa naša krajina stala komunistickou krajinou, bol prenasledovaný, rovnako ako bol prenasledovaný Navaľnyj. Odkiaľ to do pekla pochádza,“ povedal podľa novinárov Biden.