Biden podpísal nariadenia posilňujúce boj proti koronavírusu, Američania budú mať rúška povinné

Sto miliónov vakcín za 100 dní v úrade

Treba presvedčiť skeptikov

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden podpísal desať nariadení, ktoré majú posilniť boj USA s pandémiou nového koronavírusu . Opatrenia majú okrem iného zrýchliť vakcináciu a zvýšiť testovanie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Nariadenia rozširujú využitie zákona o obrannej výrobe na rozšírenie výroby vakcín a nariaďujú nosenie rúšok pri cestovaní, vrátane letísk a lietadiel, lodí, vlakov, autobusov a verejnej dopravy. Jedno z nich tiež nariaďuje Federálnej agentúre pre zvládanie krízových situácií (FEMA) odškodniť štáty za niektoré náklady súvisiace s ich reakciou na pandémiu a poskytnúť zdroje na pomoc pri znovuotvorení škôl.Biden tiež nariadil FEMA, aby začala zriaďovať vakcinačné centrá, a Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zase, aby začalo program, ktorý by od februára sprístupnil vakcíny v miestnych lekárňach. Tiež mobilizuje Verejnú zdravotnú službu, aby pomohla miestam pri očkovaní.Bidenova administratíva sa usiluje poskytnúť 100 miliónov injekcií vakcín počas jeho prvých sto dní v úrade, čím chce dopomôcť k znovuotvoreniu škôl a podnikov.Americký prezident sa pri oznámení nových nariadení vyjadril, že poraziť pandémiu bude trvať mesiace, ale Amerika sa „cez to dostane", ak ľudia budú držať spolu. Tiež vyhlásil, že bude transparentný v súvislosti s neúspechmi a umožní vedcom pracovať bez politických zásahov.Vládny expert na infekčné choroby Anthony Fauci neskôr oznámil, že administratíva posilňuje súčasný vakcinačný program. Ak sa do konca leta zaočkuje 70 - 85 percent obyvateľstva, do jesene by podľa neho mohol nastať „istý stupeň normálnosti". Obavy mu však robia ľudia, ktorí sú skeptickí k vakcinácii a je ich treba presvedčiť. Ako doplnil, administratíva rokuje s výrobcami o výrobe viac vakcín.