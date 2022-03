Biden priletel na rokovania do Poľska, stretne sa s ukrajinskými utečencami či humanitárnymi pracovníkmi

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden pricestoval do poľského Rzeszówa. Informuje o tom spravodajský portál CNN. Šéfa Bieleho domu čaká brífing o humanitárnej situácii a tiež stretnutie s americkými vojakmi, ktorí tam pôsobia.Podľa pôvodného plánu mal Bidena na letisku privítať poľský prezident Andrzej Duda . Lietadlo, ktorým mal priletieť z Varšavy, však malo technické problémy, vysvetľuje agentúra AP.V sobotu čakajú Bidena vo Varšave viaceré rokovania. Osobne by sa mal stretnúť aj s utečencami a tiež s americkými humanitárnymi pracovníkmi. Informoval o tom bezpečnostný poradca prezidenta Jake Sullivan „V sobotu prednesie dôležitý prejav, v ktorom spomenie, čo je aktuálne v stávke, aké dôležité výzvy nás čakajú, čo konflikt na Ukrajine znamená pre svet a prečo je také dôležité, aby si slobodný svet zoči-voči ruskej agresii udržal jednotu a odhodlanosť,“ priblížil Sullivan na palube Air Force One.