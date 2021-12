Biden prisľúbil pomoc štátom zdevastovaných tornádami, v Kentucky sa vyhlásil výnimočný stav

Desiatky mŕtvych

Búrkový systém zasiahol šesť štátov

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sľúbil všetku možnú pomoc jeho vlády oblastiam, ktoré zdevastovali tornáda.Pre najhoršie postihnutý štát Kentucky už podpísal Federálne vyhlásenie o stave núdze, čím uvoľnil zdroje na pomoc štátu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Vyčíňanie búrok v piatok v noci si v Kentucky vyžiadalo viac ako 70 mŕtvych, vrátane desiatok ľudí v továrni na výrobu sviečok, a očakáva sa, že počet obetí presiahne sto. Továreň v Mayfielde priamo zasiahlo tornádo, pričom v nej v tom čase bolo okolo 110 ľudí.Viac ako 40 osôb zachránili a záchranné tímy prehľadávajú trosky hľadajúc ďalších ľudí, no podľa kentuckého guvernéra Andyho Besheara bude zázrak, ak ešte nájdu niekoho živého. Úrady pritom pracujú za mimoriadne náročných podmienok, keďže je zničená aj policajná stanica a hasiči majú poškodené vybavenie.Biden uviedol, že do Kentucky vyšlú v nedeľu tímy Federálnej agentúry pre zvládanie krízových situácií (FEMA), aby poskytli ďalšiu pomoc v postihnutých oblastiach vrátane dočasného ubytovania pre ľudí, ktorí prišli o domovy alebo ich domy sú veľmi poškodené.Guvernér Beshear vyhlásil v Kentucky výnimočný stav. Ako uviedol, Mayfield a všetko pozdĺž trasy tornáda, ktorá bola dlhá 365 kilometrov a zväčša len v Kentucky, je zdevastované. Desiatky tisíc ľudí v štáte nemajú elektrinu ani pitnú vodu. Obete hlásia z viacerých okresov, no straty na životoch v továrni v Mayfielde by mohli byť najväčšie v dôsledku tornáda na jednom mieste v histórii Kentucky, dodal Beshear.Búrkový systém, ktorý priniesol tornáda, zasiahol dovedna šesť štátov. Okrem Kentucky aj Missouri, Arkansas, Illinois, Tennessee a Mississippi, pre ktoré sú podľa Bidena tiež dostupné núdzové financie, ak ich budú potrebovať. Aj z týchto štátov hlásia obete.V Illinois tornádo poškodilo distribučné centrum firmy Amazon a vyžiadalo si šesť mŕtvych. V Tennessee potvrdili tri úmrtia súvisiace s počasím. Dvaja ľudia zahynuli v Arkansase a jedno úmrtie potvrdili v Missouri.