Biden sa pripravuje na nástup do Bieleho domu, mená členov svojho kabinetu predstaví už čoskoro

22.11.2020 (Webnoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Joe Biden, ktorý v piatok oslávil 78. narodeniny, by v priebehu budúceho týždňa mohol oznámiť mená najvyšších predstaviteľov svojho kabinetu.Viceprezident Spojených štátov v ére prezidenta Baracka Obamu (2009-2017), ktorý v tohtoročných voľbách triumfoval nad Donaldom Trumpom, pred niekoľkými dňami vyhlásil, že sa už rozhodol, kto povedie ministerstvo financií.Tento výber, spoločne s menom nového ministra zahraničných vecí, by mohol oznámiť ešte pred Dňom vďakyvzdania (26. novembra, pozn.).Aj keď súčasný prezident Trump odmieta volebnú prehru a pokúša sa zvrátiť výsledky hlasovania v kľúčových štátoch, Bidenov krok má predstavovať posolstvo, že sa zodpovedne pripravuje na nástup do Bieleho domu.