Biden si vie predstaviť spoluprácu s Čínou, ale musí byť užitočná pre Američanov

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sa v stredu prvý raz od nástupu do funkcie zhováral s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom . Poprial mu všetko dobré k čínskemu Novému roku, no zároveň vyslovil obavy z porušovania ľudských práv Ujgurov v oblasti Sin-ťiang a situácie na Taiwane.V priebehu rozhovoru sa obaja lídri pristavili pri viacerých sporných otázkach. Azda najchúlostivejšou bola téma Taiwanu, v súvislosti s ktorým Biden vyhlásil, že bude mať naďalej neochvejnú podporu Spojených štátov. „Povedal som mu, že budem spolupracovať s Čínou, keď to prinesie úžitok Amerike,“ poznamenal Biden.Si Ťin-pching zasa poukázal na to, že napriek rozdielnym názorom na niektoré problémy by sa mali USA a Čína vzájomne rešpektovať. Vzápätí však dodal, že Taiwan, Hongkong a situácia okolo Ujgurov sú vnútorné záležitosti Číny a USA by mali rešpektovať jej suverenitu.