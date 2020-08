Biden si za viceprezidentku vybral ženu, ktorá je nebojácna a zjednotí americký ľud

Biden má aj vďaka Trumpovi silnú pozíciu

Trumpa voľba Harrisovej prekvapila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 - Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden si do novembrových volieb vybral za svoju spolukandidátku kalifornskú senátorku Kamalu Harrisovú. Päťdesiatpäťročná politička, ktorá má jamajské a indické korene, je tak prvá černošská kandidátka na viceprezidentku USA. Po boku Bidena sa ako jeho spolukandidátka objaví už v stredu na podujatí vo Wilmingtone v štáte Delaware.Harrisová je podľa Bidena "nebojácna bojovníčka" za obyčajných ľudí a jedna z najlepších štátnych zamestnankýň v USA. Ako v utorok uviedol, senátorka "zjednotí americký ľud" a "vybuduje Ameriku, ktorá zodpovedá našim ideálom".Harrisová, prominentná osobnosť Demokratickej strany, sa pridala k Bidenovi v čase bezprecedentnej národnej krízy, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu sprevádzaná nepokojmi a protestmi proti rasizmu a policajnej brutalite.To, ako sa s týmito problémami vysporadúva súčasný prezident a Bidenov republikánsky konkurent Donald Trump, dáva niekdajšiemu viceprezidentovi silnú pozíciu na vstup do jesennej kampane.Vďaka spolupráci s Harrisovou môže počas kampane podľa agentúry AP poukázať na jej relatívne centristické postoje napríklad v súvislosti so zdravotníctvom i skúsenosti s presadzovaním zákona, keďže pôsobila ako prokurátorka a neskôr generálna prokurátorka Kalifornie.Trumpa podľa jeho slov výber Harrisovej ako demokratickej kandidátky na viceprezidentku "trochu prekvapil", keďže mala s Bidenom počas demokratických prezidentských primárok, v ktorých kandidovala aj ona, škriepky. Senátorka je podľa Trumpa asi "najliberálnejšia osoba v Senáte Spojených štátov" a myslel si, že sa Biden bude chcieť od toho "trochu zdržať".Spojené štáty americké dosiaľ ešte nemali viceprezidentku ani prezidentku. Na post viceprezidentky za veľké strany kandidovali len demokratka Geraldine Ferrarová v roku 1984 a republikánka Sarah Palinová v roku 2008.Biden si za svoju spolukandidátku vyberal z viacerých potenciálnych kandidátok vrátane senátorky za Massachusetts Elizabeth Warrenovej, floridskej kongresmanky Val Demingsovej, kalifornskej kongresmanky Karen Bassovej, niekdajšej bezpečnostnej poradkyne prezidenta Baracka Obamu Susan Riceovej či atlantskej starostky Keishy Lance Bottomsovej.