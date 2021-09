Biden skorú dohodu o voľnom obchode s Veľkou Britániou neočakáva, podľa Johnsona USA vyjednávajú pritvrdo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden nevyjadril veľké očakávanie dosiahnutia postbrexitovej dohody o voľnom obchode s Veľkou Britániou. Pred rozhovorom s britským premiérom Borisom Johnsonom v Bielom dome Biden novinárom povedal, že budú „trochu“ diskutovať o obchode. „Budeme musieť na tom pracovať,“ dodal. Informuje o tom portál bbc.com.Britská vláda uviedla, že obaja lídri „súhlasili s pokračovaním práce smerom k budúcej úplnej dohode o voľnom obchode“. Avšak Johnson už skôr naznačil malé šance na dosiahnutie dohody s USA pred najbližšími parlamentnými voľbami. „Američania vyjednávajú veľmi tvrdo,“ dodal.Podľa informácií BBC členovia britskej vlády teraz uvažujú o pripojení Spojeného kráľovstva k existujúcej severoamerickej dohode o voľnom obchode namiesto presadzovania samostatnej dohody.Zdroj oboznámený s uvažovaním britskej vlády pre BBC naznačil, že Veľká Británia by mohla rokovať o pristúpení k existujúcej obchodnej dohode medzi USA, Kanadou a Mexikom, známej pod skratkou USMCA. „Existuje celý rad rôznych spôsobov, ako to urobiť,“ povedal zdroj. „Otázkou je, či je na to americká vláda pripravená,“ dodal.