Biden varoval Putina pred použitím chemických alebo jadrových zbraní, Rusko sa stane ešte väčším vyvrheľom

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden varoval ruského vodcu Vladimira Putina pred eskaláciou bojov na Ukrajine. Ak Kremeľ použije chemické alebo jadrové zbrane, zmení to podľa neho tvár vojny na niečo, čo tu nebolo od druhej svetovej vojny, a nezaobíde sa to bez následkov. Informuje o tom televízia CNN.V rozhovore pre reláciu 60 Minutes pri otázke o reakcii USA na prípadné ruské použitie chemických alebo jadrových zbraní Biden nešpecifikoval, ako by vyzerala. „Stanú sa väčším vyvrheľom na svete, ako kedykoľvek predtým. Rozsah toho, čo urobia, určí, aká bude reakcia,“ povedal.