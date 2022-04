Bidena čaká telefonát so spojencami, prediskutovať musia pomoc Ukrajine i ďalšie sankcie

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden bude v utorok telefonicky diskutovať so spojencami USA, pričom témou rozhovorov budú aj plány, ako ešte viac izolovať Rusko. Informoval o tom Biely dom.„Prezident bude mať videorozhovor so spojencami a partnermi, aby prediskutovali našu pokračujúcu podporu Ukrajine a snahu brať na zodpovednosť Rusko v rámci našej úzkej koordinácie," konštatoval Biely dom vo vyhlásení. Informuje o tom spravodajský web BBC V pondelok Biely dom informoval, že Biden neplánuje cestovať do Kyjeva. Ukrajinské hlavné mesto pravdepodobne navštívi iný vysokopostavený predstaviteľ USA.