Bidenove plány ohľadom povinného očkovania v amerických firmách dostali trhlinu, súd jeho nariadenie pozastavil

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Americký odvolací súd dočasne zablokoval plány prezidenta Joea Bidena na povinné očkovanie vo firmách.Nariadenie vyžaduje, aby pracovníci súkromných spoločností s viac ako 100 zamestnancami boli do 4. januára plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo raz do týždňa absolvovali testy na koronavírus.Súd však zistil „vážne zákonné a ústavné“ problémy. Preto príkaz pozastavil a dal Bidenovej administratíve čas do pondelka, aby na jeho rozhodnutie zareagovala, informuje spravodajský portál BBC.Nariadenie na súde napadli štáty Texas, Louisiana, Mississippi, Južná Karolína a Utah, ktoré vedú republikáni, a tiež súkromné spoločnosti a náboženské skupiny. Vo svojich žalobách obvinili prezidenta z prekračovania jeho právomocí.Príkaz očkovania vo veľkých firmách by sa dotkol viac ako dvoch tretín zamestnancov v Spojených štátoch a podľa Bidena by stanovil národný štandard bezpečnosti v zamestnaní.Mnohé spoločnosti v USA už vyžadujú od zamestnancov očkovanie a podobné požiadavky sa vzťahujú aj na externých zamestnancov armády a federálnych orgánov.Súdne zrušenie spomenutého nariadenia by bola veľká rana pre úsilie Bidenovej administratívy o rozšírenie očkovania.