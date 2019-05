Biegun: Severná Kórea sa stále môže vrátiť k jadrovým rokovaniam

Stephen Biegun, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. mája (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun v piatok uviedol, že Pchjongjang sa stále môže vrátiť k jadrovým rokovaniam. Informovala o tom agentúra Jonhap, ktorá pripomenula, že Severná Kórea odpálila vo štvrtok dve rakety.Biegun sa k súčasnej situácii vyjadril na stretnutí s juhokórejskou ministerkou zahraničných vecí Kang Kjong-wha v Soule. Osobitný vyslanec USA uviedol, žekonštatovalo juhokórejské ministerstvo vo vyhlásení.Ministerka vyslovila znepokojenie, že štvrtkové odpálenie rakiet Severnou Kóreou vôbec nepomáha snahám o zlepšenie medzikórejských vzťahov a o zmiernenie vojenského napätia. Kang Kjong-wha zdôraznila dôležitosť seriózneho dialógu medzi Južnou Kóreou, Severnou Kóreou a USA s cieľom dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova a trvalý mier, uviedlo ministerstvo.Severokórejské štátne médiá v piatok informovali, že armáda pod dohľadom vodcu Kim Čong-una uskutočnila vojenské cvičenie, v rámci ktorého nacvičovala údery strelami dlhého doletu.konštatovala severokórejská tlačová agentúra KCNA.Správu zverejnili po tom, ako KĽDR vo štvrtok odpálila do Japonského mora dve strely. Podľa juhokórejskej armády to boli zrejme rakety krátkeho doletu.Pentagón vo svojej analýze dospel k záveru, že išlo o balistické strely, ktorých odpaľovanie Pchjongjangu zakazujú viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Uvedený zákaz sa podľa agentúry DPA vzťahuje na balistické rakety krátkeho, stredného i dlhého doletu.KCNA nekonkretizovala, akédlhého doletu boli odpálené počas predmetného cvičenia za Kimovej účasti. V texte citovanej správy sa nespomína slovo raketa ani strela.Cvičenie však bolo podľa KCNA úspešné a demonštrovalo silu a schopnosť rýchlej reakcie severokórejských síl, ktoré sú "plne pripravené" na profesionálne vykonanie akýchkoľvek operácií a bojových úloh. Do cvičenia sa zapojili jednotky Kórejskej ľudovej armády nasadenéStrely, ktoré Severná Kórea odpálila 9. mája, sú podľa expertov zrejme rovnaké ako tie, čo KĽDR vystrelila do Japonského mora minulý týždeň. Vtedy vypálila niekoľko rakiet krátkeho doletu.