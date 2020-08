Bielite si zuby? Úrad verejného zdravotníctva varuje pred týmito výrobkami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) upozorňuje občanov na dvojicu závadných výrobkov na bielenie zubov, ktoré nahlásil do systému rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolný orgán v Dánsku. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal Marek Eliáš z komunikčného referátu ÚVZ.Sadu na bielenie zubov lue Light Powerful Hi Led Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile od amerického výrobcu Dentech je možné zakúpiť aj prostredníctvom portálu eBay. Hygienici upozorňujú, že výrobok obsahuje šesť percent peroxidu vodíka, čo je v Európe nepovolené veľké množstvo.Nežiadúce účinky by podľa ÚV mohlo mať aj bieliace pero na zuby Teeth whitening product značky White 1ne, ktorý sa rovnako predáva na internete. Tento výrobok obsahuje aj látku sodium perborate, ktorej používanie je v kozmetických prípravkoch zakázané.