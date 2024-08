Bielorusi nehromadia pri hraniciach vojakov ani techniku, Ukrajinci však nevylučujú presun jednotiek

Vyhlásenia Lukašenka sú aktom podlizovania

Ukrajinci pokračujú v posilňovaní hraníc

12.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská pohraničná stráž nezaznamenala žiadne rozmiestnenie alebo hromadenie vojenskej techniky či personálu bieloruskej armády v blízkosti bielorusko-ukrajinských hraníc. Pre Ukrajinskú pravdu to povedal hovorca pohraničnej stráže Adrij Demčenko s tým, že presun nejakých bieloruských jednotiek nevylučuje.„Ale mohlo by to byť v malom počte a malo by to skôr eskalovať situáciu,“ vyjadril sa a dodal, že by sa to mohlo diať hlbšie na území Bieloruska.Vyhlásenia bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o príkazoch presunúť salvové raketomety Polonez a raketové systémy Iskander k hraniciam s Ukrajinou sú podľa Demčenka akt podlizovania sa agresívnej rétorike Ruska.Hovorca v rozhovore tiež poznamenal, že napriek tlaku Ruska na Lukašenkov režim, aby sa vo väčšej miere zapojil do vojny, dúfa, že Bielorusi budú mať dostatok zdravého rozumu, aby nepodľahli tlaku Kremľa.Ukrajinské sily však podľa neho pokračujú v posilňovaní hraníc a pohraničia s Bieloruskom, aby odrazili akýkoľvek potenciálny nový útok z bieloruského územia.Lukašenko v sobotu vyhlásil, že nad bieloruským územím zostrelili niekoľko cieľov z Ukrajiny. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin neskôr objekty identifikoval ako drony. Lukašenko podľa neho nariadil vyslanie vojenských posíl do pohraničných oblastí.