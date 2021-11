Bieloruské úrady premiestnili migrantov z pohraničia, stovky ľudí strávili noc vo vykurovacom sklade

Možnosť deeskalácie

Sankcie proti Bielorusku

Tvrdé zásahy na potlačenie protestov

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky migrantov, ktorí niekoľko dní táborili v mrazoch na poľsko-bieloruskej hranici, bieloruské úrady v stredu premiestnili do neďalekého skladu.Bieloruská štátna tlačová agentúra Belta uviedla, že migrantov premiestnili do vykurovanej budovy pripomínajúcej sklad, asi 500 metrov od hranice neďaleko mesta Bruzgi, aby si po niekoľkých dňoch vonku mohli odpočinúť vo vnútri.V priebehu dňa ich začali odvážať autobusmi, na čo upozornil i námestník ministra vnútra Maciej Wasik, ktorý uviedol, že dostal informáciu, že migranti nastupujú do autobusov poskytnutých Bieloruskom a opúšťajú oblasť pri hraniciach s Poľskom.To by mohlo znamenať možnosť deeskalácie napätej situácie. Deň predtým museli poľské sily použiť slzný plyn a vodné delá proti agresívnym migrantom, ktorí sa pokúšali dostať do Poľska.Ako uviedla agentúra Belta, približne tisícka migrantov súhlasila s tým, že sa presťahujú do budovy, aby počkali na vyriešenie situácie. Viacerí vyhlásili, že sa neplánujú vrátiť do svojich domovských krajín. Migrantom ponúkli jedlo, vodu, lekársku pomoc, matrace a vankúše.Migranti, väčšinou z Blízkeho východu, sa niekoľko týždňov zhromažďovali na bielorusko-poľských hraniciach v snahe dostať sa do Európskej únie. Tá obvinila režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podnecuje príliv migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ.Sankcie európskej dvadsaťsedmičky proti Bielorusku prišli po tom, ako Lukašenkov režim začal tvrdo zasahovať proti oponentom. Lukašenko sa po vlaňajších voľbách ocitol pod tlakom. V nich podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil, no opozícia i zahraničie považujú výsledky hlasovania za zmanipulované.V uliciach bieloruských miest následne vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Režim v Bielorusku neváhal na potlačenie protestov použiť tvrdé zásahy, pričom výsledkom boli tisícky zatknutých, uväznených či dokonca mučených ľudí. V ostatných týždňoch sa vyskytli aj početné represie voči zástupcom médií.Podľa poľskej pohraničnej agentúry nastalo od začiatku tohto mesiaca viac ako päťtisíc pokusov o prekročenie hraníc osobami prichádzajúcimi z Bieloruska. V celom minulom roku to bolo iba 88 takýchto prípadov.