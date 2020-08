Bieloruské úrady prepustili najmenej dvetisíc ľudí, mnohí hovorili o brutálnej bitke

Očividná snaha o deeskaláciu

Zapojili sa aj tisícky robotníkov

Cichanovská opäť napadla výsledky

Lukašenko varoval pred škodami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.8.2020 - Bieloruské úrady prepustili prinajmenšom 2 000 ľudí, ktorých zadržali počas protestov proti výsledkom nedeľňajších prezidentských volieb, v snahe zmierniť hnev verejnosti a vyhnúť sa západným sankciám.Mnohí z prepustených prehovorili o tom, ako ich policajti brutálne zbili alebo s nimi inak zle zaobchádzali, a niektorí ukázali aj svoje modriny.Prepustenie prvých zhruba tisíc zadržaných vo štvrtok v noci oznámila predsedníčka hornej komory parlamentu Natalia Kočanovová s tým, že sa tak stalo ešte v ten deň po tom, ako prezident Alexander Lukašenko nariadil úradom, aby prešetrili zadržania.Valiancin Stefanovič z ľudskoprávnej skupiny Viasna následne potvrdil, že z väzení v Minsku a Žodzine prepustili okolo tisíc ľudí.Podľa neho je to očividná snaha úradov o deeskaláciu situácie, pretože sa obávajú štrajkov zamestnancov priemyslu po celej krajine.Najnovšie o zadržaných informovalo ministerstvo vnútra, ktoré uviedlo, že prepustili už 2 000 osôb a nasledujú ďalší.Proti výsledkom volieb, podľa ktorých s 80-percentnou podporou vyhral Lukašenko, čo mnohí naďalej považujú za zmanipulované číslo, ale aj policajnej brutalite ľudia protestujú v uliciach už šiesty deň.Do protestov sa zapojili aj tisícky robotníkov veľkých priemyselných podnikov, ktorí zvyčajne tvorili jeho základňu podporovateľov.Od nedele polícia zadržala takmer 7 000 ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a prinajmenšom jeden zomrel.Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumenými projektilmi a tiež demonštrantov bila. V piatok, už ako deň predtým, polícia do protestov nezasahovala.V piatok sa z exilu v Litve Bielorusom vo videu prihovorila opozičná kandidátka Svetlana Cichanovská, ktorá sa uchádzala o prezidentské kreslo po zatknutí jej manžela a podľa výsledkov získala 10% hlasov.Bývalá učiteľka už skôr počas týždňa zverejnila video, v ktorom vyzvala na koniec protestov, čo podľa jej spolupracovníkov spravila pred odchodom do zahraničia a pod tlakom.V piatkovom videu však znova napadla Lukašenkovo víťazstvo a vyhlásila, že kópie protokolov z volebných okrskov, kde hlasy rátali spravodlivo, ukazujú na jej víťazstvo s podporou 60 - 70% voličov.Cichanovská vyzvala vládu, aby ukončila násilnosti a zapojila sa do dialógu s demonštrantmi, a tiež oznámila, že zriaďuje koordinačnú radu, ktorá má pomôcť zabezpečiť "mierový prechod moci".Lukašenko v piatok varoval pred tým, že štrajky v podnikoch, by mohli zhoršiť škody napáchané pandémiou koronavírusu a viesť k strate pozície Bieloruska na svetových trhoch. Na margo volieb a protestov sa ale priamo nevyjadril.Brutálne potlačenie protestov vyvolalo vlnu kritiky na Západe. Ministri zahraničia v piatok diskutujú o možných sankciách proti bieloruským predstaviteľom zodpovedným za zásahy.Bieloruský minister zahraničia Vladimir Makej telefonoval so svojím rezortným kolegom vo Švajčiarsku, ktorému povedal, že Bielorusko je pripravené na "konštruktívny a objektívny dialóg" so zahraničnými partnermi o všetkých otázkach súvisiacich s voľbami a následnými udalosťami.