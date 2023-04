Bieloruskí prokurátori žiadajú pre novinára Ramana Prataseviča desať rokov väzenia

Udalosť vyšetrovali Poliaci

21.4.2023 (SITA.sk) - Prokurátori v Bielorusku v piatok požiadali o desaťročný trest odňatia slobody pre disidentského bieloruského novinára Ramana Prataseviča Toho predvlani zatkli po tom, ako vojenská stíhačka prinútila komerčné lietadlo smerujúce do Litvy pristáť v Minsku.Dopravné lietadlo Ryanairu , ktoré letelo z gréckych Atén do litovského Vilniusu, odklonili do Minska 23. mája 2021 na príkaz bieloruských orgánov riadenia letovej prevádzky pod zámienkou bombovej hrozby.Bieloruské sily dokonca vyslali spomenutú stíhačku, v zjavnom pokuse o presvedčenie pilotov, aby splnili príkaz úradov. Po pristátí bieloruskí policajti zatkli Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú Poľsko vyšetrovalo túto udalosť, keďže medzi ďalšími cestujúcimi bolo až 125 poľských občanov.Poľské vyšetrovanie prišlo k záveru, že v lietadle nebola žiadna bomba a bieloruskí bezpečnostní dôstojníci sa v čase letu nachádzali na riadiacej veži v Minsku, kde odovzdali pokyny, aby sa lietadlo otočilo a pristálo.Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v lete 2020.Novinár, ktorý z Bieloruska odišiel v roku 2019, patril medzi najhľadanejšie osoby v krajine.Zatknutie Prataseviča a spôsob, akým k tomu Bielorusko dospelo, vyvolali medzinárodné pobúrenie a Európska únia v reakcii uvalila na krajinu ďalšie prísne ekonomické sankcie.Znovuzvolenie Lukašenka za prezidenta vyvolalo niekoľko mesiacov masívnych protestov. Opozícia výsledok volieb odmietla ako zmanipulovaný.Úrady zareagovali na protesty masívnymi zákrokmi, pričom viac ako 35-tisíc demonštrantov zatkli a mnohých z nich aj zbili. Mnohí opoziční lídri skončili vo väzení alebo museli utiecť z krajiny.