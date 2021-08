Bieloruskí tréneri zapletení do kauzy Cimanovská museli opustiť olympijskú dedinu, prišli aj o akreditáciu

Tréneri sa vyjadria k situácii

Stala sa terčom kritiky

Pomocnú ruku podali viaceré krajiny

Poľsko je útočiskom pre viacerých

Zodpovednosťou je chrániť športovcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) s okamžitou platnosťou zrušil akreditáciu pred dvojicu bieloruských trénerov Artura Šimaka a Jurija Majseviča, ktorí sú zapletení do pokusu o nútený návrat šprintérky Kristiny Cimanovskej z OH v Tokiu späť do Bieloruska.Športovkyni sa v nedeľu podarilo na tokijskom letisku zalarmovať políciu, ktorá zabránila jej odletu cez Istanbul do Minska. Cimanovská v stredu na základe humanitárneho víza odcestovala do poľskej Varšavy s prestupom vo Viedni."Dvojicu trénerov sme požiadali o okamžité opustenie olympijskej dediny a tak aj spravili," uvádza sa v stanovisku MOV, podľa ktorého ide o preventívne opatrenie v súvislosti s vyšetrovaním celého prípadu okolo Cimanovskej."Tento krok sme spravili aj v záujme športovcov," dodal MOV. Výbor tiež informoval, že obaja tréneri dostanú príležitosť vyjadriť sa k situácii počas disciplinárneho konania. Podľa agentúry AP nie je známe, či dvojica mužov teraz zostane v Japonsku alebo sa vráti do Bieloruska.Bieloruská šprintérka sa na OH do Tokia kvalifikovala na stovke aj dvojstovke. Na 100 m výkonom 11,47 s obsadila konečnú 38. priečku, na dvojnásobnej vzdialenosti sa však už nepredstavila.Vedenie bieloruskej výpravy totiž na sociálnej sieti podrobila kritike za to, že ju bez konzultácie a vedomia prihlásili ako členku štafety na 4x400 m. Bielorusi ju vzápätí odhlásili z ďalšieho diania v Tokiu a oznámili jej, aby si zbalila kufre a ešte v nedeľu 1. augusta odcestovala domov. Sprievod na letisko jej robili dvaja členovia výpravy - Šimak a Majsevič.Športovkyňa na tlačovej konferencii vo Varšave prezradila, že cestou na letisko krátko telefonovala so svojou starou mamou, ktorá ju upozornila, že v Bielorusku sa športovkyňa stala terčom ostrej kritiky, médiá ju dokonca označili za mentálne chorú.Zároveň jej stará mama odporučila, aby sa do krajiny vôbec nevracala. Po príchode na letisko športovkyňa zalarmovala políciu. Cimanovská sa totiž bála, že po návrate by ju poslali do pracovného tábora.Pomocnú ruku šprintérke ponúkli viaceré krajiny, napokon využila udelenie humanitárneho víza od Poliakov. Cimanovská verí, že čoskoro bude môcť pokračovať v atletickej kariére. Dúfa tiež, že olympijské hry v Tokiu neboli jej posledné v kariére.Doplnila, že do Bieloruska by sa rada vrátila, ale stane sa tak až vtedy, keď to bude pre ňu bezpečné. Poľsko sa stalo útočiskom množstva aktivistov z Bieloruska, aby sa vyhli represiám zo strany autoritárskeho režimu Alexandra Lukašenka Ten podľa oficiálnych výsledkov z leta 2020 opäť vyhral prezidentské voľby, no miestna opozícia aj mnohé krajiny tieto výsledky považujú za zmanipulované. Po minulom lete sa v krajine strhla vlna protestov, ktorá mala za následok približne 35-tisíc zatknutých osôb a tisíce zbitých demonštrantov.Cimanovská síce kritizovala predstaviteľov bieloruskej výpravy na OH a nie vládu, no do februára 2021 bol šéfom Bieloruského olympijského výboru sám Alexander Lukašenko, agendu potom odovzdal svojmu synovi. V úvode aktuálneho týždňa sa Bielorusko podarilo opustiť aj Cimanovskej manželovi Arsenijovi Zdanevičovi, ktorému Poliaci tiež udelili vízum.Podľa prezidenta MOV Thomasa Bacha nie je v moci olympijského hnutia zmeniť politický systém v Bielorusku. Reagoval tak na otázku, ako sa MOV stavia k celému prípadu. "Našou zodpovednosťou a kompetenciou je chrániť športovcov v maximálnej možnej miere," povedal Bach a incident Cimanovskej z Tokia označil ako "úbohý".