Bielorusko asi 230 kilometrov od Ukrajiny pravdepodobne stavia tábor pre wagnerovcov, ukazujú satelitné snímky

Postavili desiatky stanov

Partizáni sľubujú akciu

2.7.2023 (SITA.sk) - Bielorusko s najväčšou pravdepodobnosťou stavia vojenský tábor pre žoldnierov z Wagnerovej skupiny.Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré analyzovala agentúra AP, i z vyhlásení bieloruskej partizánskej skupiny a ďalších predstaviteľov, ktoré naznačujú, že zariadenie by mohlo byť použité na ubytovanie bojovníkov zo spomenutej skupiny.Snímky poskytnuté Planet Labs PLC naznačujú, že počas ostatných dvoch týždňov boli postavené desiatky stanov na bývalej vojenskej základni pri meste Osipoviči, ktoré sa nachádza asi 230 kilometrov severne od ukrajinských hraníc.Kým satelitná fotografia z 15. júna ešte neukazuje žiadne stopy po zástupoch vojenských stanov, na neskoršej snímke z 30. júna sú jasne viditeľné.Mecenáš wagnerovcov Jevgenij Prigožin a mnohí jeho bojovníci dostali možnosť uchýliť sa do Bieloruska po tom, ako sa uplynulý víkend vzbúrili voči ruskému ministerstvu obrany.Postupovali dokonca na Moskvu, no po intervencii samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka sa otočili. Následne dostali možnosť presunúť sa do Bieloruska, aby sa vyhli prenasledovaniu v Rusku.Samotný Lukašenko tvrdí, že Bielorusko by mohlo využiť skúsenosti a odborné znalosti wagnerovcov, pričom uviedol, že by mohli vycvičiť bieloruskú armádu.Bieloruská opozícia a partizánski aktivisti označili wagnerovcov za „hrozbu pre bieloruský ľud a nezávislosť krajiny“ a prisľúbili akciu.„Kategoricky sme proti rozmiestňovaniu ruských žoldnierov v Bielorusku a pripravujeme 'srdečné' privítanie wagnerovcov v Bielorusku,“ povedal Aliaksandr Azarau, vodca gerilovej skupiny BYPOL pozostávajúcej z bývalých príslušníkov armády.