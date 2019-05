Bielorusko je pripravené na obnovenie tranzitu ruskej ropy cez Družbu

Ropovod Družba, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Minsk 20. mája (TASR) - Bielorusko je pripravené na obnovenie tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba, čaká len na potvrdenie zo strany Ukrajiny a Poľska. Uviedla to v pondelok bieloruská ropná spoločnosť Belneftechim.povedala hovorkyňa Belneftechimu Marina Kosťučenková.Tranzit by mohol byť obnovený v pondelok, uviedla agentúra Reuters. Tento termín uviedol aj ruský minister energetiky Alexander Novak, keď v nedeľu (19. 5.) povedal, že dodávky do Poľska by sa mali opätovne spustiť v pondelok.Tranzit smerom na Ukrajinu bol pozastavený koncom minulého týždňa pre nedostatok voľných zásobníkov na Ukrajine určených na odčerpanie kontaminovanej ropy z ropovodu Družba. Tranzit ropy smerom do Poľska pozastavili 24. apríla.