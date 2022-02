Bielorusko je pripravené pripojiť sa k ruskej invázii na Ukrajinu, naznačujú to spravodajské služby

28.2.2022 - Informácie ukrajinských tajných služieb naznačujú, že Bielorusko ukazuje „pripravenosť možno sa priamo podieľať“ na ruskej invázii.Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na nemenovaného ukrajinského vládneho predstaviteľa, podľa ktorého by sa tak mohlo stať navyše k tomu, že „umožňujú Rusom používať svoje územie a prekračovať odtiaľ hranice“ do Ukrajiny.Podľa druhého zdroja blízkeho vláde dostal Kyjev podobnú informáciu, teda, že sa Bielorusko pripravuje na inváziu, aj od administratívy amerického prezidenta Joea Bidena. Informáciu, že sa Bielorusko chystá vyslať na Ukrajinu svojich vojakov ako prvý priniesol denník The Washington Post, citujúc amerického vládneho predstaviteľa. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa pritom už minulý týždeň vyjadril, že bieloruské vojská by sa mohli pridať k invázii „ak to bude potrebné“.