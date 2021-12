Bielorusko poslalo za mreže matku piatich detí, organizovať mala nepovolené masové zhromaždenia

Do väzenia za vyvesenie vlajky

Zásahy voči disidentom sa stupňujú

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský súd v piatok poslal do väzenia na štyri roky tamojšiu aktivistku z dôvodu vytvorenia „extrémistickej skupiny“ prostredníctvom aplikácie Telegram. Upozornila na to bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna.Volha Zalatarová, 38-ročná matka piatich detí, sa od marca nachádza vo väzbe. Zatkli ju na ulici, keď viedla svoju 10-ročnú dcéru do hudobnej školy. Po vlaňajších prezidentských voľbách v Bielorusku Zalatarová spravovala telegramovú skupinu v meste Ždanoviči a organizovala koncerty a pochody.Úrady uviedli, že tieto aktivity boli „nepovolené masové zhromaždenia“ a obvinili ju z koordinácie „extrémistickej organizácie“. Bola tiež obvinená z „hrubého porušovania verejného poriadku“ a „nedodržiavania zákonných požiadaviek úradov“.Žena na súde odmietla všetky obvinenia. „Moje srdce je roztrhané na kusy. Normálne ľudské činy, reakcie a pocity sú kriminalizované,“ povedala Zalatarová. Jej manžel nedávno tiež strávil 10 dní vo väzení za to, že na balkóne ich bytu vyvesil červeno-bielu vlajku bieloruskej opozície.Bieloruskom vlani niekoľko mesiacov otriasali protesty vyvolané Lukašenkovým znovuzvolením. Bieloruské úrady demonštrácie tvrdo potláčali. Zatknutých bolo asi 35-tisíc ľudí, ďalšie tisíce polícia zbila. Poprední predstavitelia opozície šli do väzenia alebo ich prinútili opustiť krajinu.V ostatných týždňoch sa vystupňovali zásahy proti disidentom. Pri stovkách razií sa úrady zamerali na nezávislých novinárov a opozičných aktivistov.