Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk/Moskva 24. apríla (TASR) - Bielorusko pozastavilo vývoz ľahkých ropných produktov na Ukrajinu, do Poľska a pobaltských štátov. Informovala o tom v utorok (23. 4.) ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na predstaviteľa bieloruskej ropnej spoločnosti BelOil Sergeja Griba.Ruský monopol Transnefť a ministerstvo energetiky minulý týždeň uviedli, že sa objavili problémy s kvalitou ruskej ropy prechádzajú cez bieloruský ropovod. Bielorusko je hlavnou tranzitnou cestou ruských dodávok ropy do Európy."Dodávka ľahkých ropných produktov (benzínu a nafty) na Ukrajinu, do pobaltských štátov a Poľska bola pozastavená," povedal Grib, podľa ktorého to súvisí s nízkou kvalitou ropy, ktorá obsahovala až 17-násobok normálnej hladiny chloridov. "Zmluvné záväzky boli pozastavené až do vyriešenia problému," uviedol.dodal Grib.Belsat, informačný kanál krajiny, zase oznámil, že nekvalitná ruská ropa sa dostala do rafinérie v Nemecku a dostane sa aj do rafinérie v Maďarsku.