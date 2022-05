Bielorusko robí podľa Lukašenka všetko pre ukončenie vojny, Ukrajina provokuje Rusko

Vojenské cvičenia v Bielorusku

Cvičenia nikoho neohrozujú

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Bieloruský autoritársky prezident Alexander Lukašenko obhajuje ruskú inváziu na Ukrajinu a povedal, že robí „všetko“ pre zastavenie vojny. Vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AP 67-ročný Lukašenko vyhlásil, že Ukrajina „provokuje Rusko“ a trval na tom, že Bielorusko presadzuje mier.„Kategoricky neakceptujeme žiadnu vojnu. Urobili sme a teraz robíme všetko pre to, aby vojna nebola. Vďaka mne sa začali rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom,“ povedal Lukašenko a pokračoval: „Ale prečo Ukrajina, na ktorej území je vojna, vojenská akcia a ľudia umierajú, nemá záujem o tieto rokovania?“Paradoxne vyznieva skutočnosť, že použil pomenovanie „vojna“, keďže Rusko tento termín odmieta a agresiu na Ukrajine zakrýva označením „špeciálna vojenská operácia“.Rusko rozmiestnilo svoje sily na bieloruskom území pod zámienkou vojenských cvičení a 24. februára, keď rozpútalo vojnu, poslalo svoje jednotky z Bieloruska do severných častí Ukrajiny.Lukašenko operáciu verejne podporil a na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom začiatkom marca tvrdil, že Ukrajina plánovala zaútočiť na Bielorusko, no zabránila tomu ofenzíva Moskvy. Povedal, že priniesol mapu, aby ukázal Putinovi, odkiaľ sa mal údajný útok uskutočniť, ale neponúkol žiadne iné dôkazy na podporu tohto tvrdenia.Začiatkom tohto týždňa ohlásila bieloruská armáda cvičenia, ktoré na Ukrajine vyvolali obavy. Lukašenko však vo štvrtok pre agentúru AP ubezpečil, že cvičenia nikoho neohrozujú.„Nikomu sa nevyhrážame a ani sa nechystáme vyhrážať. Navyše sa nemôžeme vyhrážať. Vieme, kto je proti nám, ak by sme tu rozpútali nejaký konflikt, nejakú vojnu... Západ absolútne nepatrí medzi záujmy bieloruského štátu, takže môže pokojne spať,“ zakončil Lukašenko.