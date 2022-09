Bielorusko sa s najväčšou pravdepodobnosťou neplánuje zapojiť do vojny na Ukrajine, manévre pri hraniciach však vyvolávajú otázky

Je veľmi málo pravdepodobné, že vojenské cvičenia v Bielorusku neďaleko ukrajinských hraníc sú znakom prípravy na zapojenie sa do vojny na Ukrajine. Uviedlo to britské ministerstvo obrany.

Bieloruská armáda vo štvrtok začala cvičenia pri meste Brest pri poľských hraniciach , pri hlavnom meste Minsk a v regióne mesta Vicebsk na severovýchode krajiny. Informuje o tom web The Guardian.

10.9.2022 (Webnoviny.sk) -Bielorusko uviedlo, že manévre, ktoré potrvajú do stredy, majú za úlohu precvičiť „oslobodenie území dočasne obsadených nepriateľom" a opätovné získanie kontroly na pohraničnými oblasťami.Ministerstvo obrany Veľkej Británie uviedlo, že „hoci použitie bieloruského územia bolo nápomocné ruskému neúspešnému útoku na Kyjev na začiatku invázie, bieloruské sily majú obmedzené ofenzívne kapacity." „Je veľmi nepravdepodobné, že by tieto cvičenia boli znakom príprav na priame zapojenie sa Bieloruska do vojny na Ukrajine,“ dodal britský rezort obrany.