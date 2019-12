Bielorusko sa vzoprie Moskve,tvrdí Lukašenko

Na snímke Alexander Lukašenko, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. decembra - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok varoval Rusko pred núteným spojením týchto dvoch exsovietskych krajín. Podľa jeho slov by takýto krok mohol vyvolať vojnu.V rozhovore pre ruskú rozhlasovú stanicu Echo Moskvy Lukašenko ďalej uviedol, že Západ bude čeliť hrozbe násilného pokusu o spojenie týchto dvoch krajín a Moskve sa vzoprie.Lukašenkov výrok odráža tlejúce napätie medzi Ruskom a Bieloruskom, ktoré sa podľa tlačovej agentúry AP začalo iniciatívou Kremľa o prehĺbenie integrácie.Lukašenko vedie Bielorusko s desiatimi miliónmi obyvateľov už viac než štvrťstoročie, pričom netoleruje takmer žiadny disent a spolieha sa na lacnú energiu a pôžičky z Ruska.Rusko a Bielorusko podpísali v roku 1991 dohodu o jednote, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými a vojenskými vzťahmi, ale nezmieňuje sa o plnom zlúčení oboch krajín.Kremeľ nedávno zintenzívnil svoj tlak na Minsk, pričom zvýšil ceny za energetiku a obmedzil dotácie. Moskva argumentuje tým, že Bielorusko by malo prijať užšiu ekonomickú integráciu, ak chce naďalej dostávať energetické zdroje za ruské domáce ceny.V Bielorusku to vyvolalo znepokojenie, že Moskva zvažuje zabratie krajiny.Niektorí v Bielorusku teoretizujú o tom, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol využiť zjednotenie Ruska s Bieloruskom na predĺženie si svojej mocenskej pozície ako hlava nového štátu; jeho prezidentský mandát vyprší v roku 2024.Lukašenko však trvá na tom, že nezávislosť svojej krajiny nikdy nezradí v prospech takéhoto riešenia.