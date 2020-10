Bielorusko zrušilo akreditácie všetkým novinárom zahraničných médií

Môžu si podať novú žiadosť

Zadržali už 207 novinárov

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Bielorusko v piatok zrušilo akreditácie všetkým novinárom pracujúcim pre zahraničné médiá. Tí si musia teraz požiadať o nové a ich získanie môže trvať týždeň i viac, informuje agentúra AP."V súčasnej situácii sme nútení uplatniť svoje zvrchované právo a použiť potrebné ochranné opatrenia, a to aj vo forme nových ustanovení nariadení," uviedlo vo vyhlásení bieloruské ministerstvo zahraničia. Novinári pracujúci pre zahraničné médiá si môžu podľa rezortu požiadať o nové akreditácie od pondelka.Žiadosti o dočasné akreditácie posúdia do piatich dní, o permanentné do 30.Opatrenie je najnovší krok bieloruských úradov voči novinárom a spravodajským médiám v čase masívnych protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktoré sa konajú takmer každý deň od prezidentských volieb z 9. augusta. Podľa úradov v nich Lukašenko získal 80 percent hlasov, opozícia aj niektorí volební pracovníci však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.Tento týždeň úrady na tri mesiace pozastavili akreditáciu populárnej nezávislej spravodajskej webstránky tut.by, ktorá sa rozsiahlo venovala spomínaným protestom. V auguste niektorých zahraničných novinárov zase deportovali a odobrali akreditácie napríklad dvom Bielorusom pracujúcim pre tlačovú agentúru AP.Od začiatku tohtoročnej prezidentskej kampane v Bielorusku zadržali 207 novinárov, uvádza Bieloruské združenie novinárov. Jedenásť novinárov je v súčasnosti za mrežami, pričom sú odsúdení na tri až 15 dní odňatia slobody za účasť na nepovolených protestoch.