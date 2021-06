Bieloruský aktivista sa bodol na súde do krku, úrady ho vyhrážkami nútili k priznaniu viny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský aktivista sa v utorok počas súdneho pojednávania v Minsku bodol do krku. Urobil tak na protest proti politickej represii a hrozbám úradov, že budú stíhať jeho príbuzných.Sciapan Latypav si ublížil perom, keď počas pojednávania sedel v priestore pre obžalovaných, uviedla ľudskoprávna organizácia Viasna. Na záberoch publikovaných na internete možno vidieť, ako muža prenášajú z budovy do sanitky. Latypava hospitalizovali a uviedli do umelého spánku. Jeho právnička stav zraneného nekomentovala.Predtým než sa Latypav bodol, povedal svojmu otcovi, že vyšetrovatelia mu hrozili trestným stíhaním jeho príbuzných a spolupracovníkov, ak neprizná vinu. Aktivista čelí viacerým obvineniam, vrátane toho, že zorganizoval činy porušujúce verejný poriadok a vzdoroval polícii, ktoré by mohli vyústiť až do desaťročného väzenia. Latypav je vo väzbe od septembra, keď ho zatkli počas masívnych protestov proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Protesty vyvolalo znovuzvolenie Lukašenka v auguste, čo opozícia odmietla ako zmanipulovaný výsledok. Úrady zareagovali na protesty masívnymi zákrokmi, pričom viac ako 35-tisíc demonštrantov zatkli a mnohých z nich aj zbili.