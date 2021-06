Bieloruský klub Junosť Minsk si nakoniec hokejovú Ligu majstrov nezahrá. Má šancu Zvolen?

Cestovanie do Minska je náročné

So slovenským klubom nerátali

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie hokejovej Ligy majstrov sa rozhodlo pre sezónu 2021/2022 nepripustiť bieloruského šampióna Junosť Minsk do súťaže. Ako dôvod uviedlo nestabilnú situáciu v krajine. Aktuálne je tak v hre ešte jedno voľné miesto, ktoré by mohol obsadiť slovenský majster HKM Zvolen Predstavitelia LM ešte nerozhodli, kým zaplnia voľné miesto v základnej F-skupine. Bieloruský klub tam mal hrať proti českému Třincu, švédskemu Leksandu a švajčiarskemu Fribourgu. Chcú tak urobiť v blízkej budúcnosti."Ostatné incidenty v Bielorusku a s tým spojené reakcie urobili cestovanie do Minska a von z krajiny viac náročné. Nie je možné predpovedať, ako sa situácia v leteckom svete vyvinie do začiatku novej sezóny. Jednou z hlavných podmienok našej paneurópskej súťaže je pritom bezpečnosť cestovania a pobytu pre tímy, fanúšikov, rozhodcov a partnerov či sponzorov. Bohužiaľ, toto v Bielorusku nie je zaistené. Nateraz ďakujeme Junosti Minsk a Bieloruskej hokejovej federácii za ich podiel a snahu v týchto neľahkých časoch," uvádza sa vo vyhlásení Ligy majstrov.Vedenie LM malo do konca apríla vyhradené miesto aj pre slovenského majstra, potom ho však nahradilo voľnou kartou pre majstra Ukrajiny. Dôvod absencie slovenského klubu v tejto súťaži doteraz nebol prezentovaný.Slovensko nemalo mať svojho zástupcu už v LM 2020/2021, ktorú napokon pre pandémiu koronavírusu vôbec neodohrali. Právo štartu vtedy odmietla využiť Banská Bystrica a vedenie Tipsport ligy iný klub do nadnárodnej súťaže neponúklo.Doteraz v hokejovej Lige majstrov zastupovali Slovensko len tri kluby - HC Košice