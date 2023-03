Bieloruský reportér je odsúdený na tri roky za článok, v ktorom citoval známeho muža zabitého pri policajnej razii

Policajná razia

Útek do Ruska

23.3.2023 (SITA.sk) - Súd v Bielorusku vo štvrtok odsúdil reportéra miestneho vydania jedného z najpopulárnejších ruských novín na tri roky väzenia za urážku autoritárskeho vodcu krajiny Alexandra Lukašenka Hienadž Mažejka bol odsúdený za článok z roku 2021 v ruskom denníku Komsomoľská pravda, ktorý citoval známeho muža zabitého pri policajnej razii a ktorý o zosnulom hovoril v dobrom. Tento príbeh rozhneval bieloruského prezidenta Lukašenka, ktorý čoraz tvrdšie potláča opozíciu a kritiku.Spomenutým zabitým mužom bol IT pracovník menom Andrej Zelcar, ktorého zastrelili, keď agenti bieloruskej KGB prišli do bytového domu v rámci razie zameranej na pátranie po „teroristoch“.Pri akcii zahynul aj príslušník KGB. Tento príbeh bol rýchlo stiahnutý z webovej stránky novín, ale úrady tento web zablokovali a Komsomoľská pravda neskôr ukončila činnosť v Bielorusku.Mažejka po týchto udalostiach utiekol do Ruska, ale v Moskve ho zadržali a poslali naspäť do Bieloruska.