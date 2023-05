Bieluha s prezývkou Hvaldimir priplávala do švédskych vôd, pred štyrmi rokmi sa ukázala v Nórsku aj s ruským postrojom

Minister si zažartoval

30.5.2023 - Bieluhu žltobielu (Delphinapterus leucas), ktorú pred štyrmi rokmi v arktickom Nórsku spozorovali s postrojom pravdepodobne ruskej výroby a údajne pochádza z ruského vojenského zariadenia, podľa nórskych úradov spozorovali takmer 2 000 kilometrov južne pri švédskom pobreží.Olav Lekve z Nórskeho úradu pre rybárstvo uviedol, že za uplynulé týždne sa bieluha rýchlo pohybovala a preplávala stovky kilometrov, pričom ju spozorovali pri Lysekile severne od Göteborgu. Švédske úrady to zatiaľ nekomentovali.Minulý týždeň bieluhu, ktorej Nóri dali prezývku Hvaldimir, spozorovali vo vnútornej časti osloského fjordu. Úrad pre rybárstvo vtedy vyzval ľudí, aby sa vyhli kontaktu so zvieraťom, aby zaistil jeho bezpečnosť.Úrad poukázal na to, že Hvaldimirovi hrozilo riziko zranenia, keď sa vo fjorde zišlo viac rekreačných lodí ako zvyčajne, keď sa ľudia snažili zahliadnuť obrovskú americkú lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ktorá nakrátko navštívila hlavné mesto Nórska.Nórske úrady podľa Lekveho nechcú špekulovať o pôvode Hvaldimira.Niekdajší švédsky minister zahraničia Carl Bildt v televízii TV4 zažartoval, aby Hvaldimir dostal vo Švédsku politický azyl, pričom povedal, že „je možné, že ide o utečenca, ktorý protestuje proti vojne (ruského vodcu Vladimira) Putina“ na Ukrajine.Morský biológ Sebastian Strand v neziskovej organizácii Onewhale, ktorá vznikla za účelom ochrany Hvaldimira, uviedol, že „je to malá osamelá veľryba, ktorá dúfa, že nájde iné biele veľryby, s ktorými by sa mohol stretnúť“.Strand pre TV4 vysvetlil, že pri pobreží Nórska a Švédska je zopár bieluh. „Pravdepodobne chce mať rodinu, ale trochu zle zaplával,“ dodal.V roku 2019 bieluhu spozorovali v prístave neďaleko najsevernejšieho bodu Nórska, kde sa stala miestnou atrakciou. Bieluha, ktorá už nemá na sebe postroj, je už na ľudí zvyknutá, pričom pláva do doku a nosí plastové krúžky hodené do mora.