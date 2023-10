Biely dom predstavil návrhy za 105 miliárd dolárov, týkajú sa Ukrajiny či Izraela, ale aj domácej bezpečnosti

Globálny zlomový bod

Očakáva sa odpor

20.10.2023 (SITA.sk) - Biely dom v piatok zverejnil sériu návrhov na pomoc Izraelu a Ukrajine, ako aj na väčšie investície do domácej obrannej výroby, humanitárnej pomoci a riadenia prílevu migrantov na americko-mexickej hranici.Návrhy sú v celkovej hodnote viac ako 105 miliárd dolárov. Prezident Joe Biden dúfa, že Kongres urýchlene prikročí k legislatíve.Najväčšia položka je podpora Ukrajiny v hodnote 61,4 miliardy dolárov. Časť týchto peňazí pôjde na doplnenie zásob zbraní Pentagonu, ktoré už boli poskytnuté.Izrael by podľa návrhu dostal 14,3 miliardy dolárov. Väčšina týchto financií by išla na pomoc so systémami protivzdušnej a protiraketovej obrany.Zhruba 14 miliárd dolárov by okrem iného malo smerovať na zvýšenie počtu pohraničných agentov, inštaláciu nových kontrolných zariadení na detekciu fentanylu a zvýšenie počtu zamestnancov na spracovanie azylových prípadov.Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v piatok povedal novinárom, že ruská invázia na Ukrajinu a útok Hamasu na Izrael predstavujú „globálny zlomový bod“.„Táto rozpočtová požiadavka je rozhodujúca pre napredovanie americkej národnej bezpečnosti a zaistenie bezpečnosti amerického ľudu," povedal.Ďalšie kroky sú však otázne, keďže v Snemovni reprezentantov vládne chaos a republikánska väčšina nie je schopná zvoliť nového predsedu.Aj keď sa republikánom podarí vyriešiť svoju líderskú drámu, Biden bude rýchlo čeliť odporu voči jeho plánom.Dúfa, že spojenie niekoľkých rôznych otázok, od bezpečnosti hraníc až po boj proti vplyvu Číny, podporí politickú koalíciu, ktorá môže legislatívu posunúť vpred.