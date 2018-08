Biely dom: Trump neurobil nič zlé, Cohen si vymýšľa príbehy

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. augusta (TASR) - Biely dom v stredu uviedol, že prezident Donald Trump neurobil nič zlé. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová tak reagovala na vyjadrenia jeho bývalého právnika Michaela Cohena, podľa ktorého mu Trump nariadil vyplatenie peňazí dvom ženám za mlčanlivosť.Sandersová pred novinármi zdôraznila, že proti Trumpovi nie sú vznesené "žiadne obvinenia". Taktiež označila za "smiešne" obvinenia, podľa ktorých mal prezident klamať, keď povedal, že nevedel o týchto platbách v čase, keď boli vyplatené.Trump sa pre televíznu stanicu Fox News vyjadril, že o platbách sa dozvedel "neskoršie", a podčiarkol, že tieto peniaze nepochádzali z jeho prezidentskej kampane.Cohen sa v utorok priznal k obvineniam z finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane, vrátane vyplatenia peňažných súm určených na umlčanie osôb, a vtiahol tým do svojich trestných činov aj prezidenta. Cohen totiž vyhlásil, že Trump mu nariadil, aby vybavil vyplatenie úplatku za mlčanlivosť pornohviezde Stormy Daniels a tiež bývalej modelke pánskeho erotického časopisu Playboy - mal tak odvrátiť poškodenie povesti Trumpa, kandidujúceho do Bieleho domu. Cohen zároveň uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.Prostredníctvom svojho právnika tiež naznačil, že bude spolupracovať s vyšetrovaním údajného spolčovania Trumpovej prezidentskej kampane s Ruskom. Cohen je podľa svojho právnika Lannyho Davisa pripravenýPodľa hovorkyne Bieleho domu sa však Trump "vôbec neznepokojuje" nad tým, čo by Cohen mohol špeciálnemu vyšetrovateľovi v tejto súvislosti povedať.Tlačová agentúra AP napísala, že tento prípad predstavuje pre Trumpa priame ohrozenie. Členovia oboch hlavných politických strán však odmietli rozprávať o možnosti prezidentovho impeachmentu. Niektorí demokrati v stredu vyjadrili obavy, že by išlo o politicky riskantný krok, pričom republikáni obvinenia ignorovali alebo sa zdržali vyjadrení.Trump Cohena obvinil, že si vymýšľa príbehy, aby získal dohodu o vine a treste a klame pod tlakom prokuratúry.