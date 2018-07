Biely dom: USA anexiu Krymu Ruskom neuznávajú, sankcie zostávajú

Sídlo amerického prezidenta Biely dom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. júla (TASR) - Spojené štáty neuznávajú anexiu Krymu Ruskom z roku 2014. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová to povedala novinárom po tom, ako sa začalo špekulovať o prípadnom diplomatickom ústupku amerického prezidenta Donalda Trumpa v tejto otázke Moskve pred jeho plánovaným stretnutím s ruským lídrom Vladimirom Putinom.Píše to vo svojej správe spravodajský server Politico.povedala Sandersová.dodala hovorkyňa v pondelkovom vyjadrení.Sandersová upokojovala novinárov pred prípravami júlového stretnutia najvyšších predstaviteľov USA a Ruska, ktoré sa bude konať 16. júla v Helsinkách. Objavili sa totiž náznaky, že Trump by mohol v rámci bilaterálnych vzťahov nárok Ruska na toto územie uznať.Na otázku možnosti uznania anexie Krymu sa v piatok Trumpa pýtali novinári počas letu prezidentským špeciálom, ktorým sa viezol do svojho golfového areálu v štáte New Jersey.odpovedal šéf Bieleho domu.Rovnako vyhýbavo odpovedal aj v nedeľu v rozhovore pre stanicu CBS Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton:Dodal, že Trump plánuje hovoriť oV júni zasa americký prezident vyzval na obnovenie členstva Ruska v skupine hospodársky najvyspelejších krajín sveta G7, z ktorého Moskvu vylúčili v roku 2014 práve po anexii ukrajinského územia.Trump nevylučoval možnosť uznania anexie Krymu Ruskom už počas svojej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Od nástupu do Bieleho domu sa však v tejto otázke pridŕžal kurzu uplatňovania sankcií voči Rusku, ktorý spoločne s jeho predchodcom Barackom Obamom zvolila aj Európska únia.