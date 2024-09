Bilčík: Prioritami Únie by malo byť posilnenie obranyschopnosti a konkurencieschopnosti Európy

Hrozba vojenských konfliktov rastie

Budúcnosť pre európsky priemysel

28.9.2024 (SITA.sk) - Posilnenie bezpečnosti a obranyschopnosti Európy, ako aj posilnenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky - to sú priority, na ktoré by sa mal zamerať Európsky parlament vo svojom novom funkčnom období. V podcaste agentúry SITA s Miroslavom Wlachovským to povedal bývalý slovenský europoslanec Vladimír Bilčík predsedníčka Európskej komisie , pozn. SITA) to povedala veľmi jasne a myslím si, že na tom je aj široká zhoda v Európskom parlamente , ale aj u odbornej verejnosti. Je to výrazné posilnenie bezpečnosti a obranných schopnosti Európy. Jednoducho, máme tu vojnu na našich hraniciach a tá vojna nikam neodchádza,“ poukázal Bilčík, ktorý pôsobil ako stály spravodajca pre Srbsko. Dodal, že hrozba konfliktov okolo nás, naopak, rastie, vidíme to aj na Blízkom a Strednom Východe.„Scenáre obrannej schopnosti Európy môžu byť veľmi rozdielne po najbližších amerických voľbách a my na to musíme byť pripravení. Sme ďaleko od toho, aby sme boli pripravení na akýkoľvek väčší konflikt a toto musí byť kľúčová priorita číslo jeden,“ prízvukuje.Prioritou číslo dva je podľa jeho slov v nadväznosti na zelenú transformáciu podstatným spôsobom posilniť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Začíname výrazne strácať voči svetu okolo nás, či sa to týka Ázie, Číny, ale aj Spojených štátov amerických.„Jednoducho, potrebujeme sa zobudiť, aby sme mali budúcnosť pre európsky priemysel. Čo je opäť v bytostnom záujme Slovenska. Európa je dnes stále veľmoc, ale nemusí byť o 10 - 15 rokov. A ak nebude, tak to bude mať fatálne dôsledky pre našu ekonomickú budúcnosť,“ podčiarkol Bilčík. Jedinou cestou sú podľa neho postupné zmeny.„Ak tu chceme mať automobilky o 10, 15, 20 rokov, tak to znamená, že tie automobilky budú musieť produkovať moderné autá s modernými technológiami, elektromobily. A na to musíme byť pripravení s celou infraštruktúrou,“ hovorí. Ak Európa zaspí dobu, tak tu nebudú žiadne inovácie, ale staneme sa skanzenom, dodal Bilčík.