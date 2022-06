BILLA má nos na kvalitné slovenské potraviny. Potvrdzuje to v pokračovaní projektu Doba slovenská

Nos na slovenskú kvalitu

3.6.2022 (Webnoviny.sk) -Čoraz viac slovenských spotrebiteľov si pri kúpe potravín všíma krajinu pôvodu, pričom uprednostňuje chutné a kvalitné výrobky zo Slovenska. Aj preto lokálnych pestovateľov a chovateľov podporuje spoločnosť BILLA v projekte Doba slovenská, ktorý sa medzi zákazníkmi teší veľkej obľube. Tento projekt bol spustený presne pred dvomi rokmi, pričom vyjadruje hrdosť na kvalitné lokálne potraviny a ctí si prácu slovenských farmárov. Zároveň Doba slovenská prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy spoločnosti BILLA, keďže vzdialenosť výrobkov do cieľových predajní je minimálna."V minulom roku si Slováci v našich predajniach zakúpili takmer 319 miliónov slovenských výrobkov. Nárast predaja sme zaznamenali najmä pri mäse a lahôdkach, ale ľudia si častejšie do nákupných košíkov vkladali aj slovenské pečivo či ovocie a zeleninu z domácich sadov. Slovenský pôvod má pritom v sezóne viac ako 55 % množstva ovocia a zeleniny v našich predajniach," povedala Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka spoločnosti BILLA. Celkový obrat slovenských potravín sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 zvýšil o 1,9 milióna eur na takmer 326 miliónov eur. Slovenské výrobky sa vďaka BILLA a jej privátnym značkám okrem toho dostávajú aj do zahraničia, pričom ide najmä o bryndzu, klobásy, ovocné šťavy, sendviče, ale aj o hygienický sortiment.V novej komunikačnej línii projektu Doba slovenská BILLA stavila na dôležitosť vône, teda charakteristickej vlastnosti potravín, ktorú si zákazník všíma už v obchode. Vôňa je znakom kvality i čerstvosti a vyznačujú sa ňou všetky potraviny vyrobené poctivými slovenskými pestovateľmi a chovateľmi. V oddelení pečiva rozvoniava v predajniach BILLA chrumkavý chlieb, chladiacim pultom dominujú voňavé klobásy či šunky s vysokým podielom mäsa, v oddelení ovocia a zeleniny sa mieša sladká vôňa ovocia so zemitou arómou čerstvej zeleniny. "Cieľom našej novej kampane Doba slovenská je poštekliť v ľuďoch zmysly, ale najmä pocítiť hrdosť na slovenské produkty. S príjemnými vôňami sa stretávame po celý život a mnohé z nich objavujeme vďaka domácej kuchyni tvorenej slovenskými ingredienciami. To je hlavný dôvod, prečo chceme zákazníkov inšpirovať k tomu, aby sa zhlboka nadýchli lokálnych potravín," vysvetlila Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA.Informačný servis