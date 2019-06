BILLA partnerom jedinečného filmu o M. R. Štefánikovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Prvá klapka padla v lete minulého roku a dnes už film nadobúda svoje kontúry. Štáb má pred sebou ešte zhruba 30 filmovacích dní na Slovensku, ale i vo Francúzsku a v Maroku, keďže M. R. Štefánik pôsobil a bol známy aj mimo hraníc našej krajiny. Jedna z najdôležitejších scén, ktorou bude celý film otvorený aj ukončený, bola natočená v pondelok na letisku v Dubovej. "Je to jediná scéna filmu, v ktorej hlavnú postavu generála nestvárňuje herec Milan Ondrík, ale dablér. Z lietadla dokonca skákali dvaja kaskadéri, jeden bol v kostýme Štefánika a druhý mal na sebe kameru, ktorou snímal štyridsaťsekundový voľný pád," objasňuje Milan Stráňava, producent filmu zo spoločnosti JMB Film & TV Production. Na pľac sa prišla pozrieť aj Jana Gregorovičová, CSR špecialistka zo spoločnosti BILLA, ktorá si dokonca pozrela výskok z lietadla autenticky, priamo v ňom: "Je skvelé, že sme mohli nahliadnuť do zákulisia príprav filmu o takej výnimočnej osobnosti, akou M. R. Štefánik bezpochyby je. Sme veľmi radi, že sa môžeme starať o štáb a prispieť k tomu, aby sa natáčanie nieslo v príjemnej atmosfére vďaka chutnému občerstveniu. Veľmi sa tešíme na výsledok, pretože hoci sme nadnárodná spoločnosť, vážime si lokálne hodnoty a podporujeme projekty v krajine, v ktorej podnikáme."Film Generál bude dvojhodinovou sondou do života najväčšieho Slováka, ako o ňom rozhodli hlasujúci v rovnomennej celonárodnej ankete nadpolovičnou väčšinou. Slávnostnú premiéru tvorcovia plánujú uviesť na prestížnom filmovom festivale v Cannes, nasledovať bude uvedenie do slovenských kín a jeho trojdielne spracovanie v mini sérii budú môcť vidieť aj slovenskí televízni diváci na jeseň budúceho roku. Film má pod palcom uznávaný francúzsky režisér Jérôme Cornuau a postavy v ňom stvárňujú herci priamo z krajín, v ktorých Štefánik žil a pôsobil.