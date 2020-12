BILLA predlžuje pred Vianocami otváracie hodiny vo svojich predajniach

Spoločné rozhodnutie so zamestnancami

17.12.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť BILLA pred vianočnými sviatkami mení otváracie hodiny na svojich predajniach. Zákazníci tak budú mať od štvrtka 17.12. k dispozícii dlhší časový interval počas dňa, kedy si budú môcť nakúpiť. Rozšírené otváracie hodiny potrvajú do 24.12., rovnako mimoriadne otváracie hodiny budú aj od 28.12. až 31.12. Vybrané predajne BILLA budú otvorené už od 6:00 hod., a večer sa budú zatvárať o hodinu neskôr, o 21 hod. alebo 22 hod. Vybrané predajne budú otvorené do polnoci. "Bezpečnosť na našich predajniach je v týchto časoch pre nás prvoradá. Ponúkame zákazníkom rozšírené otváracie hodiny, aby si mohli pohodlne nakúpiť pri menšej koncentrácii zákazníkov, ktoré toto opatrenie prinesie. Keďže v platnosti sú povinné obmedzenia počtu zákazníkov, ktorí sa v danom momente môžu nachádzať na predajnej ploche, BILLA verí, že vďaka predĺženým otváracím hodinám si ľudia rozvrhnú svoje nákupy a predíde sa tak radom čakajúcim pred supermarketmi," vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Spoločnosť BILLA sa na predĺženie otváracích hodín opýtala aj svojich zamestnancov, ktorých sa táto zmena prirodzene dotkne. Zamestnanci predajní s upravenými otváracími hodinami v prieskume súhlasili a pomôcť im prídu aj manažéri z oddelenia predaja. "Spolu so zamestnancami, ktorí pracujú priamo v našich supermarketoch, si v predajniach vysúkajú rukávy aj naši manažéri. Pomáhať budú pri bežných činnostiach na predajni, napríklad s vykladaním tovaru či obsluhe zákazníkov," doplnila K. Kirchnerová.Detailné otváracie hodiny nájdete tu: https://apps.billa.sk/docs/OH_vianoce_na%20WEB_2020.pdf Informačný servis