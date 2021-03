BILLA rozširuje ponuku čerstvej bravčoviny. Mäso slovenského pôvodu prináša už aj v obslužných pultoch

Slováci na mäso nedajú dopustiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenskí spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú, že výrobky pochádzajúce od domácich producentov sa vyznačujú vysokou kvalitou, majú garantovaný pôvod a ich kúpa pomáha slovenskej ekonomike. Na zvýšený záujem o mäso z domácich chovov teraz odpovedá spoločnosť BILLA. Svojim zákazníkom ponúka možnosť zakúpiť si vo vybraných 39 predajniach čerstvé slovenské mäso už aj v obslužných pultoch. Ide pritom o nebalené bravčové mäso, s výberom ktorého zákazníkovi ochotne poradí vyškolený personál. "Popri kvalite, čerstvosti a pôvode mäsa dbáme aj na jeho precízne spracovanie. Naši pracovníci, ktorí pracujú za obslužnými pultami, sú profesionáli a mäso opracúvajú podľa najprísnejších požiadaviek. U nás si zákazníci môžu v pultoch zakúpiť mäso, ktoré bolo pripravené starostlivo a s láskou," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Čerstvé bravčové mäso zo Slovenska v obslužných pultoch BILLA pochádza od dunajskostredskej firmy Istermeat, ktorá patrí medzi výrobcov spolupracujúcich s BILLA v rámci privátnej značky Slovenská farma. Istermeat je firma, ktorá v segmente úspešne pôsobí od 80. rokov minulého storočia. Zvieratá tu dostávajú nutrične vyvážené krmivo a od narodenia sú v starostlivosti odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. "Keďže ide o domáceho producenta, zákazník má u nás garanciu, že zvieratá boli narodené, chované a mäso spracované doma na Slovensku. Vďaka krátkej vzdialenosti do našich predajní garantujeme aj absolútnu čerstvosť. Mäso nájdu zákazníci v obslužných pultoch už tri dni po porážke, pričom dodávateľ nám ho dováža trikrát týždenne," uviedla K. Kirchnerová. Kus čerstvého mäsa, ktorý si zákazník v pultoch vyberie, sa po odvážení opatrí cenovkou so slovenskou vlajkou a s uvedeným domácim pôvodom. Ponukou čerstvej slovenskej bravčoviny v obslužných pultoch podporuje spoločnosť BILLA domáce hospodárstvo a tiež rast pracovných miest. "Sme veľmi radi, že zákazníkom môžeme ponúknuť mäso domáceho pôvodu tej najvyššej kvality za výhodné ceny. Kvalitou a čerstvosťou sa naše mäso vyrovná ponuke produktov poctivých tradičných slovenských mäsiarov," povedala K. Kirchnerová.Mäso predstavuje obľúbenú súčasť jedálnička Slovákov a na tanieri si ho doprajú často. Podľa zistení reprezentatívneho prieskumu pre BILLA vyplýva, že takmer štvrtina opýtaných nakupuje mäso tri- až štyrikrát do týždňa alebo častejšie. Necelá tretina oslovených uviedla, že mäso konzumuje takmer každý deň. Najobľúbenejšími druhmi mäsa sú podľa prieskumu hydina a bravčové, ktoré zhodne konzumuje 90 percent opýtaných. Viac ako polovica respondentov jedáva aj hovädzinu či ryby a morské plody. Mäsom, ktoré si Slováci doprajú výnimočne, je králičie, divina či jahňacina. "Pri kúpe mäsa zákazníkov najviac zaujíma čerstvosť, vyjadrilo sa tak 46 % opýtaných. Pätina oslovených si všíma aj krajinu pôvodu, pričom väčšina z týchto ľudí siaha po mäse zo Slovenska. Krajinu pôvodu až 84 % opýtaných spotrebiteľov zisťuje na etikete baleného mäsa a takmer tretina ľudí v prieskume sa o pôvode mäsa informuje u personálu predajne. Naši vyškolení zamestnanci sú pripravení kedykoľvek pomôcť zákazníkovi a poskytnúť mu o ponúkanom mäse všetky informácie, ktoré potrebuje," povedala K. Kirchnerová.Informačný servis