BILLA sa stala hlavným partnerom najvyššej slovenskej futbalovej ligy

Začalo to detským futbalom

24.7.2023 (SITA.sk) -Prehĺbenie spolupráce spoločnosti BILLA a Únie ligových klubov je prirodzeným vyústením dlhoročnej spolupráce postavenej na projektovom partnerstve. Po štyroch ročníkoch spoločného projektu Futbal v meste, kde BILLA figuruje ako generálny partner, sa teraz sieť supermarketov stáva aj hlavným partnerom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. "Na to, že sme novým hlavným partnerom najvyššej futbalovej ligy, sme veľmi hrdí. Podpora vrcholového športu je pre nás v BILLA dôležitá, pretože predstavuje vzor zdravého a aktívneho životného štýlu, ku ktorému sa snažíme inšpirovať našich zákazníkov. Sme radi, že môžeme stáť pri najpopulárnejšom športe, pre ktorý bude naša spolupráca určite prínosom," povedal Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA.Sezóna 2023/2024 Niké ligy sa začína už o niekoľko dní – 28. júla, a potrvá do konca mája 2024. Titul v nej bude obhajovať Slovan Bratislava. Nové partnerstvo s BILLA vníma pozitívne aj Únia ligových klubov, ktorá je riadiacou organizáciou dvanástich profesionálnych futbalových tímov na Slovensku."Po zmene titulárneho partnera rozširujeme pred nadchádzajúcou sezónou svoje rady aj o hlavného partnera, ktorým je BILLA. Nejdeme do nového, nepoznaného. S BILLA spolupracujeme už niekoľko rokov a výsledkom našej práce je krásny a zmysluplný projekt Futbal v meste. Dnes sa naša spolupráca povýšila na úroveň hlavného partnerstva. To svedčí o obojstrannej spokojnosti aj o tom, že naše spoločné hodnoty sa prepájajú. My aj BILLA máme šport v krvi a obom nám záleží na zdravom životnom štýle. Tento odkaz chceme posúvať aj smerom k mladšej generácii, a to aj prostredníctvom spomínaného projektu Futbal v meste," uviedol Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.Spoločnosť BILLA a Únia ligových klubov nadviazali spoluprácu ešte v roku 2020, keď zorganizovali prvý ročník projektu Futbal v meste. V ňom objavujú futbalové talenty do 11 rokov, motivujú deti k pohybu a vracajú futbal do ulíc slovenských miest. Zapájajú sa doň desiatky klubov a školských tímov chlapcov i dievčat, pričom pestrý sprievodný program vždy láka na jednotlivé turnaje aj množstvo návštevníkov. O víťazovi aktuálneho, štvrtého ročníka sa rozhodne vo finále 24. augusta v Bratislave, kde sa stretne16 najlepších detských družstiev z celého Slovenska.Ambasádorom Futbalu v meste je svetová futbalová superhviezda a vzor pre mladé futbalové talenty Marek Hamšík. Okrem jeho pôsobenia vo Futbale v meste teraz BILLA nadväzuje s úspešným futbalistom aj širšiu spoluprácu v oblasti podpory zdravého životného štýlu. "Futbal je šport, ktorý nás spája na dlhé roky, a aj vďaka nemu si vytvárame silné väzby. Som rád, že takýmito projektami a spoluprácami v oblasti zdravého životného štýlu podporujeme novú generáciu futbalistov," hovorí Marek Hamšík.Informačný servis