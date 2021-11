BILLA spúšťa Vianočnú lotériu. Všetky žreby v nej vyhrávajú a pomáhajú jednorodičom v núdzi

Každý žreb pomáha

3.11.2021 (Webnoviny.sk) -BILLA si váži svojich zákazníkov, a preto sa v predvianočnom období rozhodla odmeniť ich za celoročnú priazeň a lojalitu. Vo Vianočnej lotérii majú zákazníci možnosť vyhrať 100 eur vo forme darčekovej BILLA karty, no garantovanú výhru vo forme zľavy na vybraný produkt má každý súťažiaci. "Cieľom našej Vianočnej lotérie je potešiť zákazníkov v krásnom predsviatočnom čase. Veríme, že tento typ vernostnej kampane zaujme čo najviac ľudí, ktorí sa budú do našich predajní pravidelne a radi vracať," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Počas trvania Vianočnej lotérie od 3. novembra do 14. decembra 2021 získajú zákazníci BILLA za každých 20 eur nákupu jeden stierací žreb. Žreb pritom obsahuje dve zotierateľné polia, ktoré predstavujú dve rôzne hry. V prvej z hier, ktorá sa nachádza v hornej časti žrebu, zákazník zotrie päť ľubovoľných políčok so symbolom vianočného stromčeka z 15 možných. Ak sa pod zotretými políčkami objaví päť usmiatych tváričiek, zákazník vyhráva 100 eur v podobe BILLA darčekovej karty. V prípade, že zákazník pod zotretými políčkami nájde kombináciu usmiatych a zamračených tváričiek, v tejto hre nevyhráva.Výhra je však pre každého zákazníka garantovaná v druhej z hier na žreboch Vianočnej lotérie. Po zotretí stieracieho poľa v spodnej časti žrebu zákazník okamžite uvidí zľavu na vybraný produkt, ktorú si môže v predajniach BILLA uplatniť pri ďalšom nákupe, najneskôr však do 31. decembra 2021.Vianočná lotéria spoločnosti BILLA je štedrá nielen k samotným zákazníkom. Prepojená je s charitatívnym projektom CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom, a tak v sebe nesie aj sociálne posolstvo. Za každý vydaný žreb Vianočnej lotérie venuje BILLA jeden cent na pomoc osamelým rodičom v núdzi. Čím viac zákazníkov teda v predajniach BILLA nakúpi tovar za 20 eur a získa žreb, tým viac finančných prostriedkov poputuje na pomoc jednorodičom. Práve na túto skupinu ľudí rozšíril projekt CHLEBODARCA svoju pomoc na začiatku tohto roka. Každá podporená jednorodičovská domácnosť dostáva od projektu potravinovú BILLA kartu na jeden rok v hodnote 1 800 EUR a príspevok vo výške 2 000 eur na veci či služby, ktoré nutne potrebuje. "V spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ poskytujeme osamelým rodičom humanitárnu, odbornú, právnu, kariérnu aj sociálnu pomoc. Pre rodiny zaradené do programu tiež zabezpečujeme zdravotné rehabilitácie, rekonštrukcie bytov či vyplatenie nájmov," objasnila Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Projekt CHLEBODARCA pomôže v roku 2021 najmenej 32 domácnostiam v núdzi, pričom od nového roka sa pozornosť projektu bude sústreďovať už iba výhradne na pomoc jednorodičovských slovenských rodín.Informačný servis