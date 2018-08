BILLA spustila ďalšie nabíjacie stanice pre elektromobily

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. augusta (WBN/PR) - Spoločnosť BILLA Slovensko pokračuje vo svojom ekologickom ťažení. Po spustení prvých dvoch nabíjacích elektrostaníc pre zákazníkov v roku 2016, zriadila ďalších päť. Nabíjacie stanice sú k dispozícii zadarmo a naraz ich využijú dva elektromobily.Prvé nabíjacie stanice pre elektromobily vybudovala na svojej centrále na Bajkalskej ulici v Bratislave a neskôr v Žiari nad Hronom na ulici Andreja Kmeťa. Nedávno pribudlo do výpočtu ďalších päť lokácií. Odteraz bude možné nabiť si bezplatne elektromobil počas nákupu už aj v Záhorskej Bystrici, Veľkom Mederi, Senci, Galante a v Malackách.Miesta pre elektromobily sa nachádzajú na parkovisku a sú označené zelenou farbou a nálepkou s titulom „Jazdíte na zeleno? Tu si môžete dobiť svoj elektromobil“. Naraz je možné nabíjať dva elektromobily, pričom každá nabíjacia stanica disponuje dvoma nabíjacími portami s výkonom 22 kW. Ide o systém Plug&Charge bez nutnosti autentifikácie.BILLA Slovensko začala s implementáciou medzinárodnej normy ISO 50001 (Energetický manažment) v roku 2016. V rámci napĺňania svojich cieľov sa pustila aj do projektu elektromobility vyhradením nabíjacích elektrostaníc pre elektromobily svojich zákazníkov a zavedením dvoch elektromobilov do vlastnej prevádzky.Proces zavŕšila získaním certifikátu v roku 2017. Dnes prevádzkuje nabíjacie elektrostanice dohromady už v siedmich lokalitách a ďalšie má v pláne.„V januári 2018 sme v médiách zverejnili výzvu na zasielanie tipov na lokality, kde by používatelia elektromobilov uvítali nabíjaciu stanicu. Dostali sme množstvo spätnej väzby na lokality, kde by naši zákazníci uvítali nové stanice. Do budúcnosti preto počítame s vybudovaním nových nabíjacích staníc v mestách na strednom a východnom Slovensku,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti BILLA Slovensko Kvetoslava Kirchnerová.Rozširovanie nabíjacích miest pre elektromobily podporuje ich predaj a využívanie v našej krajine, čím druhotne prispievame k znižovaniu produkcie škodlivých emisií CO2 do ovzdušia a podporujeme ochranu životného prostredia. Cieľom spoločnosti BILLA nie je len šíriť osvetu ekologických trendov, ale ich aj skutočne napĺňať.Ochranu životného prostredia berie skupina REWE, do ktorej štruktúry patrí aj BILLA Slovensko, veľmi vážne. Na jar tohto roka kompletne prešla z plastových nákupných tašiek na tašky z 80 % recyklovateľného plastu a na recyklovateľné papierové tašky. Onedlho plánuje zaviesť mikroténové vrecká z recyklovateľného materiálu.Okrem toho BILLA už od roku 2009 zbiera na svojich predajniach použité batérie, ktoré ďalej odovzdáva na recykláciu. Taktiež sa zaviazala dlhodobo znižovať spotrebu elektrickej energie o 20 % a emisií CO2 o 30 % do roku 2022.