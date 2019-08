Billa v súvislosti s pokutami reaguje na Agrorezort: Dbáme na predpisy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 2. augusta (TASR) - Obchodný reťazec Billa dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín. Uviedla to pre TASR Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti, v reakcii na oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že bude obchodné reťazce pre neplatenie pokút exekvovať.podčiarkla Kirchnerová.Hovorca MPRV SR Vladimír Machalík informoval, že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť exekúcii. Agrorezort upozorňuje, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja.povedala vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS).vysvetlil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.Internetový portál hnonline.sk 30. júla informoval, že pokutu vo výške jeden milión eur mala v uplynulých dňoch zaplatiť spoločnosť Billa. Reťazcu uložila sankciu Štátna veterinárna a potravinová správa SR za opakované porušovanie nariadení stanovených v zákone o potravinách. Kontrolórom podľa portálukeď v jednej z bratislavských prevádzok našli piškóty a lieskové orechy po dátume minimálnej trvanlivosti.Billa je podľa hnonline.sk pritom prvým reťazcom, ktorý mal pokutu platiť "– na to, aby ju štátu pripísala na účet, mala iba 15 dní. Postarala sa o to novela potravinového zákona z dielne koaličných poslancov, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2019.