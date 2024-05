BILLA získala za prevenciu očných porúch u detí cenu PROKOP 2023

Deťom zachraňujú zrak

20.5.2024 (SITA.sk) -Preventívny program "Zdravé oči už v škôlke" bodoval v súťaži najlepších slovenských PR projektov v kategórii Corporate Social Responsibility (CSR), kde sa umiestnil na 1. priečke. Odborná porota na ňom vyzdvihla dlhoročný spoločenský prínos v oblasti zdravia, celoslovenský zásah komunít v materských školách, ako aj PR prevedenie a spoluprácu s detským speváckym duom PACI PAC."Zisk ceny PROKOP 2023 si veľmi vážime a sme radi, že aj BILLA je súčasťou toho najlepšieho, čo vzniklo na slovenskej PR scéne. ,Zdravé oči už v škôlke' sú naším stabilným projektom spoločenskej zodpovednosti, vďaka ktorému sa podarilo včas odhaliť očné poruchy už u tisícok detí. Obľúbenosť tohto programu a jeho veľký význam potvrdzuje aj fakt, že v aktuálnom ročníku sa naše kapacity naplnili už v prvých dňoch registrácie," povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA a podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Súťaž PROKOP odmeňuje od roku 2010 tie najkreatívnejšie a najinovatívnejšie PR kampane uplynulého roka. Vyhlasuje ju Asociácia public relations na Slovensku. Okrem tejto ceny získal v minulosti preventívny detský program aj ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022.Unikátny projekt "Zdravé oči už v škôlke" zásadne ovplyvňuje celé generácie detí. Okrem bezplatnej diagnostiky detského zraku prináša povedomie o dôležitosti prevencie očných porúch. Rodičov, pedagógov a tiež širokú verejnosť upozorňuje na to, že zlý zrak nebolí a že v ranom detskom veku je v mnohých prípadoch možná jeho korekcia či úplné vyliečenie. "Za šesť rokov sa do programu zapojilo viac ako 106 000 detí, pričom u 15 % z nich sme zistili očné odchýlky. Všetky škôlkarky a škôlkari, ktorí prejdú naším programom, získavajú certifikát s výsledkami merania zraku a prípadným odporučením na návštevu oftalmológa," vysvetlila Jana Gregorovičová.Cieľom aktuálneho 7. ročníka projektu "Zdravé oči už v škôlke" je skontrolovať zrak 20 000 deťom vo viac ako 400 materských školách po celom Slovensku. Záujem o program je vysoký, kapacita sa naplnila do piatich dní od štartu registrácie. Podarilo sa to vďaka kontinuálnej odbornosti a cielenej komunikácii programu pomocou PR aktivít v predajniach BILLA, v televíziách, online médiách, ako aj na sociálnych sieťach.Novinkou tohto ročníka je, že sa do projektu zapojila aj obľúbená spevácka skupina PACI PAC, ktorá presne zasiahla cieľovú skupinu detí a ich rodičov. Unikátna autorská pieseň, ktorú PACI PAC pre projekt nahrali, hravo šíri povedomie o programe, o spôsoboch precvičenia zraku aj o potravinách prospešných na normálny vývin očí. Pesničku videlo na sociálnych sieťach 137 000 detí, viac ako 2500 návštevníkov ju spoznalo na turné PACI PAC a zhruba 4500 ľudí si ju vyhľadalo na Spotify. Škôlky, ktoré sa do programu zaregistrovali, tiež dostali exkluzívnu príležitosť "vytancovať si" vo videosúťaži súkromný koncert PACI PAC.Pieseň "Zdravé oči už v škôlke" od PACI PAC si môžete pozrieť tu: