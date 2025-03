Billy Barman a Korben Dallas vydali spoločný singel Rodina iná

Už v piatok 21. marca sa v Trnave začína jedinečné koncertné turné skupín Korben Dallas a Billy Barman. Dve kapely na jednom pódiu odohrajú na striedačku svoje hity i piesne, ktoré spoločne zložili. Tá najnovšia sa volá Rodina iná a spolu so skladbou Netradičná rodina bude dostupná aj na špeciálnej limitovanej vinylovej platni.





"Keď nám Korbeni poslali skladbu Netradičná rodina, naša prvotná idea bola, že do nej vymyslíme nejakú našu autorskú pasáž. Ako sme ju však hrali, uvedomili sme si, že pieseň je už vlastne hotová a nepotrebuje náš vklad. Vtedy prišiel Jakub s tým, že on na pôvodný text Lukáša Filu predsa len už stihol vymyslieť vlastnú hudbu. Džemovali sme si do Jakubovej skladby, a tak vznikla Rodina iná, ku ktorej následne Jozef s Jurajom dopísali svoj text," opisuje proces tvorby Matej Tvrdík, bubeník skupiny Billy Barman."Nebolo to v pláne, ale nakoniec je výborné, že to tak dopadlo. Nie je totiž jednoduché skĺbiť dve kapely s odlišnými hudobnými prejavmi. No vznikli dve skladby, kde každá kapela dopĺňa skladbu tej druhej," doplnil autor hudby Jakub Tvrdík.Ako pieseň Netradičná rodina, tak aj skladba Rodina iná sa nahrávala v Považskej Teplej v Birdland Studios pod producentskou taktovkou Tomáša Slobodu. Ten s Billy Barman spolupracoval naposledy v roku 2010 pri nahrávaní songu Ahmed z albumu Noční jazdci.Tomáš i viacerí členovia oboch skupín sú milovníci vinylov, rozhodli sa piesne Rodina iná i Netradičná rodina vydať na špeciálnej 7-palcovej platni. Pôjde o limitku, ktorá bude dostupná len na turné.Pieseň Rodina iná dostala aj videoklip. Ten kapely zverili opäť do režisérskych rúk Braňa Špačka. Finálna verzia klipu je tentoraz čiernobiela. "Takýto doku klip sme už veľmi dávno nemali, som preto rád, že nám na nahrávanie zostane aj takáto pamiatka. S Braňom sa robilo super, ako o správnom dokumentaristovi sme o ňom pri nahrávaní ani nevedeli, takže sme nemuseli robiť nič, čo by nám neprišlo prirodzené," hovorí o realizácii klipu Matej Ruman.Billy Barman a Korben Dallas sa predstavia spoločne na Netradičná rodina Tour 2025, na ktorom odohrajú deväť koncertov, sedem na Slovensku a dva v Českej republike. Začínajú už 21. marca v Trnave, ďalšími mestami budú Trenčín (22. 3.), Žilina (25. 3.), Banská Bystrica (29. 3.), Brno (2. 4.), Praha (3. 4.), Prešov (11. 4.), Košice (12. 4.) a Bratislava (14. 4.).