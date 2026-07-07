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07. júla 2026
Billy Barman vyráža na jesenné turné po regiónoch. Výťažok z koncertov pôjde na podporu kultúrnych centier
Čím viac vstupeniek sa predá, tým väčší objem finančnej podpory centrá získajú. Kapela Billy Barman v spolupráci s JTI Slovak Republic, sieťou pre nezávislú kultúru Anténa a ticketingovou ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Čím viac vstupeniek sa predá, tým väčší objem finančnej podpory centrá získajú.
Kapela Billy Barman v spolupráci s JTI Slovak Republic, sieťou pre nezávislú kultúru Anténa a ticketingovou platformou Tootoot spája sily na podporu regionálnych kultúrnych centier. Počas jesene odohrá kapela šnúru šiestich koncertov a celý výťažok z predaja lístkov poputuje na ich udržanie a rozvoj.
Turné s podtitulom pomoci sa od 18. septembra do 17. októbra predstaví v Púchove (Podivný barón), Topoľčanoch (Nástupište 1-12), Prešove (Wave), Rimavskej Sobote (Citadela), Kremnici (Akropola) a v Piešťanoch (Arta). Cieľom je ukázať aj menej známe priestory, kde kapela bežne nehráva, resp. ešte vôbec nehrala. Okrem špeciálneho programu a osvedčených skladieb plánujú hudobníci predstaviť aj úplne novú tvorbu z pripravovaného albumu.
Za zrodom myšlienky stojí priama skúsenosť hudobníkov z ciest po Slovensku. "Celé roky trávime cestovaním a hraním po Slovensku. Vieme, koľko úsilia, prostriedkov aj odhodlania stojí, aby vo väčšom či menšom meste fungoval napríklad hudobný klub či kultúrne centrum. Ľudia, ktorí za nimi stoja, to robia z lásky k umeniu, nie z lásky k peniazom," vysvetľuje bubeník kapely Billy Barman Matej Ruman.
Finančný mechanizmus celého projektu je nastavený solidárne. Vyzbierané vstupné zo všetkých koncertov sa zlúči do spoločného fondu, ktorý zastreší občianske združenie Anténa. Z fondu budú financie prerozdelené prioritne tým centrám, ktoré sú aktuálne v najťažšej situácii. Cieľom je zabrániť tomu, aby musel akýkoľvek ďalší kultúrny bod na mape Slovenska definitívne zatvoriť svoje brány.
Nezávislé kultúrne centrá v regiónoch využijú vyzbierané finančné zdroje na pokrytie nákladov za energie, nájmy, udržanie kľúčových ľudí v tímoch a na podporu tvorby ďalšieho kvalitného programu pre ľudí.
"Chceli sme ukázať aj menej známe kultúrne priestory a priniesť do nich niečo, čo tam bežne ľudia nenájdu. Bez verejnej podpory je však náročné udržať ceny vstupného dostupné aj pre ekonomicky slabšie skupiny či opäť naštartovať spoločenský život mladých ľudí, ktorých vážne poznačila pandémia a sociálne siete. Väčšinu benefičných aktivít, ktoré organizujeme, robíme pre všetkých, nie len pre tých zopár priestorov, ktoré sa do danej aktivity majú šancu zapojiť," hovorí koordinátor občianskeho združenia Anténa Ľudovít Nápoký.
Do iniciatívy sa pridal aj súkromný sektor, pre ktorý je systematická podpora umenia a kultúry dlhodobou prioritou. Keďže spoločnosť JTI pravidelne podporuje rôzne hudobné či filmové festivaly, partnerstvo s týmto projektom bolo pre spoločnosť prirodzeným krokom. "Kultúra stojí na emóciách a výnimočných zážitkoch, ktoré umelci vytvárajú. Aby však ich talent nezostal nevypočutý, potrebujú miesto, kde ho môžu prebudiť k životu. JTI dlhodobo podporuje umelcov a kultúru, preto nám prišlo prirodzené zapojiť sa aj teraz a pomôcť kultúrnym centrám v regiónoch. Chceme ešte viac rozvíjať kultúrny život po celom Slovensku a prinášať umenie a silné emócie, ktoré ľudí spájajú, nie rozdeľujú," vysvetľuje Lýdia Valentová z JTI Slovak Republic.
Predaj lístkov je už v plnom prúde. Bez nároku na províziu ich zabezpečuje platforma Tootoot, ktorá taktiež vníma dôležitosť a spoločenský rozmer kultúrnych centier na Slovensku. "Kultúra nie je len o estetike a emóciách. Je aj nositeľkou myšlienok, dôležitých odkazov a informácií. Má svoju spoločenskú úlohu. Kultúrne centrá sú jej domovom, jej distribučným kanálom. Práve tu sa tie myšlienky stretávajú s ľuďmi. Nezávislé kultúrne centrá sú jedny z nás, sú súčasťou kultúry, rovnako ako my všetci sme súčasťou kultúry," dodáva Michal Švihra, co-founder Tootoot.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Billy Barman vyráža na jesenné turné po regiónoch. Výťažok z koncertov pôjde na podporu kultúrnych centier © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapela Billy Barman v spolupráci s JTI Slovak Republic, sieťou pre nezávislú kultúru Anténa a ticketingovou platformou Tootoot spája sily na podporu regionálnych kultúrnych centier. Počas jesene odohrá kapela šnúru šiestich koncertov a celý výťažok z predaja lístkov poputuje na ich udržanie a rozvoj.
Turné s podtitulom pomoci sa od 18. septembra do 17. októbra predstaví v Púchove (Podivný barón), Topoľčanoch (Nástupište 1-12), Prešove (Wave), Rimavskej Sobote (Citadela), Kremnici (Akropola) a v Piešťanoch (Arta). Cieľom je ukázať aj menej známe priestory, kde kapela bežne nehráva, resp. ešte vôbec nehrala. Okrem špeciálneho programu a osvedčených skladieb plánujú hudobníci predstaviť aj úplne novú tvorbu z pripravovaného albumu.
Za zrodom myšlienky stojí priama skúsenosť hudobníkov z ciest po Slovensku. "Celé roky trávime cestovaním a hraním po Slovensku. Vieme, koľko úsilia, prostriedkov aj odhodlania stojí, aby vo väčšom či menšom meste fungoval napríklad hudobný klub či kultúrne centrum. Ľudia, ktorí za nimi stoja, to robia z lásky k umeniu, nie z lásky k peniazom," vysvetľuje bubeník kapely Billy Barman Matej Ruman.
Finančný mechanizmus celého projektu je nastavený solidárne. Vyzbierané vstupné zo všetkých koncertov sa zlúči do spoločného fondu, ktorý zastreší občianske združenie Anténa. Z fondu budú financie prerozdelené prioritne tým centrám, ktoré sú aktuálne v najťažšej situácii. Cieľom je zabrániť tomu, aby musel akýkoľvek ďalší kultúrny bod na mape Slovenska definitívne zatvoriť svoje brány.
Nezávislé kultúrne centrá v regiónoch využijú vyzbierané finančné zdroje na pokrytie nákladov za energie, nájmy, udržanie kľúčových ľudí v tímoch a na podporu tvorby ďalšieho kvalitného programu pre ľudí.
"Chceli sme ukázať aj menej známe kultúrne priestory a priniesť do nich niečo, čo tam bežne ľudia nenájdu. Bez verejnej podpory je však náročné udržať ceny vstupného dostupné aj pre ekonomicky slabšie skupiny či opäť naštartovať spoločenský život mladých ľudí, ktorých vážne poznačila pandémia a sociálne siete. Väčšinu benefičných aktivít, ktoré organizujeme, robíme pre všetkých, nie len pre tých zopár priestorov, ktoré sa do danej aktivity majú šancu zapojiť," hovorí koordinátor občianskeho združenia Anténa Ľudovít Nápoký.
Do iniciatívy sa pridal aj súkromný sektor, pre ktorý je systematická podpora umenia a kultúry dlhodobou prioritou. Keďže spoločnosť JTI pravidelne podporuje rôzne hudobné či filmové festivaly, partnerstvo s týmto projektom bolo pre spoločnosť prirodzeným krokom. "Kultúra stojí na emóciách a výnimočných zážitkoch, ktoré umelci vytvárajú. Aby však ich talent nezostal nevypočutý, potrebujú miesto, kde ho môžu prebudiť k životu. JTI dlhodobo podporuje umelcov a kultúru, preto nám prišlo prirodzené zapojiť sa aj teraz a pomôcť kultúrnym centrám v regiónoch. Chceme ešte viac rozvíjať kultúrny život po celom Slovensku a prinášať umenie a silné emócie, ktoré ľudí spájajú, nie rozdeľujú," vysvetľuje Lýdia Valentová z JTI Slovak Republic.
Predaj lístkov je už v plnom prúde. Bez nároku na províziu ich zabezpečuje platforma Tootoot, ktorá taktiež vníma dôležitosť a spoločenský rozmer kultúrnych centier na Slovensku. "Kultúra nie je len o estetike a emóciách. Je aj nositeľkou myšlienok, dôležitých odkazov a informácií. Má svoju spoločenskú úlohu. Kultúrne centrá sú jej domovom, jej distribučným kanálom. Práve tu sa tie myšlienky stretávajú s ľuďmi. Nezávislé kultúrne centrá sú jedny z nás, sú súčasťou kultúry, rovnako ako my všetci sme súčasťou kultúry," dodáva Michal Švihra, co-founder Tootoot.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Billy Barman vyráža na jesenné turné po regiónoch. Výťažok z koncertov pôjde na podporu kultúrnych centier © SITA Všetky práva vyhradené.
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