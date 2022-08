Biochek od spoločnosti LANXESS zvyšuje odolnosť a životnosť PVC podlahových krytín a kempingového vybavenia

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS, výrobca špeciálnych chemikálií, uvádza na trh produktový rad Biochek, ktorý je zameraný na ochranu materiálov a zvýšenie odolnosti alebo životnosti plastových výrobkov, ako sú PVC podlahy a kempingové vybavenie.Rad biocídnych výrobkov LANXESS Biochek zabraňuje rastu mikroorganizmov, t. j. baktérií, kvasiniek a plesní. Chráni výrobky z mäkčeného PVC a iných polymérov pred zmenou farby a rozkladom. Prispieva tiež k predĺženiu životnosti a zachovaniu funkčnosti.Hlavná účinná látka Biochek tiabendazol (TBZ) sa už desaťročia úspešne používa v mnohých rôznych výrobkoch v priemysle, veterinárnej medicíne alebo na ochranu rastlín. Vďaka svojej vynikajúcej mikrobicídnej účinnosti a priaznivému toxikologickému profilu bol Biochek testovaný a schválený organizáciou Oeko-Tex.Kombinácia najmenej dvoch účinných látok poskytuje výrobku vynikajúce mikrobicídne vlastnosti a udržateľné používanie. Vďaka svojej bezpečnosti a šetrnosti k životnému prostrediu je Biochek ideálnym dlhodobým riešením. Okrem toho jeho vysoká účinnosť aj pri nízkych dávkach vedie k úspore nákladov, ktoré by inak boli potrebné na nákup nového výrobku.Biochek zlepšuje životnosť tým, že minimalizuje zmenu farby alebo nepríjemný zápach vo výrobkoch často vystavených vlhkosti, ako sú PVC podlahy a kempingové vybavenie. Môže sa použiť na zlepšenie odolnosti širokej škály bunkových tkanín a iných vodotesných plastových fólií, ktoré sú súčasťou vonkajších stanov, luxusných nákupných tašiek alebo cielt autá.David Ju, obchodný manažér pre biocídy (BIO) v spoločnosti LANXESS, povedal: "So zvýšeným povedomím o hygiene, najmä od pandémie COVID-19, pozorujeme rastúci dopyt po fungicídoch, ktoré sú multifunkčné, a teda nezabíjajú len baktérie. Na túto situáciu reagujeme uvedením radu Biochek. Spoločnosť LANXESS bude aj naďalej poskytovať vysokokvalitné antimikrobiálne účinné látky a produkty v rôznych priemyselných odvetviach."Ako jeden z najväčších svetových dodávateľov antimikrobiálnych a biocídnych výrobkov čerpá spoločnosť LANXESS z viac ako 100 rokov skúseností. Vďaka tomu môže ponúknuť nielen vysokokvalitné biocídy, ale aj kvalifikované poradenstvo.Spoločnosť LANXESS má odborné znalosti v oblasti regulácie na celom svete vrátane európskeho nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR).Spoločnosť LANXESS nedávno dokončila akvizíciu divízie Microbial Control americkej spoločnosti International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), čím sa stala jedným z najväčších svetových dodávateľov produktov na kontrolu mikróbov. Spoločnosť LANXESS teraz ponúka široké portfólio antimikrobiálnych účinných látok a produktov na ochranu materiálov vrátane konzervačných a dezinfekčných prostriedkov.Podrobnejšie informácie o produktoch LANXESS na ochranu materiálov nájdete na Microbial Control | Leading Manufacturer | LANXESS Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS